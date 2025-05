Oubliez les roses pour la Fête des mères : voici les conseils d'un fleuriste pour faire plaisir à coup sûr

Voici les quatre secrets d'un fleuriste expérimenté pour choisir les plus belles fleurs à l'occasion de la Fête des mères.

La Fête des mères est l'occasion de transmettre un message de tendresse, et quel meilleur transmetteur d'amour qu'un bouquet ? Offrir un beau bouquet de fleurs à sa mère lors de la Fête des mères est une véritable tradition en France. Coloré, classique, original, imposant… Il existe autant de bouquets que de mamans. Mais comment s'y retrouver dans la multitude choix possibles ? Comment jeter son dévolu sur les plus belles fleurs et faire plaisir à tous les coups ? Réponses de Florent Moreau, fleuriste et président de Valhor, l'interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage.

La Fête des mères est un moment privilégié. La preuve, les Français ont dépensé 13,80 € en moyenne dans un bouquet l'année dernière. Les roses sont bien évidemment les fleurs privilégiées pour l'occasion. 34 % des fleurs coupées achetées pour la Fête des mères 2024 étaient en effet des roses. Elles se positionnent très loin devant les tulipes, deuxièmes de ce classement, qui ne représentent que 9 % des achats. Cette année, Florent Moreau s'attend à un classement similaire. Pourtant, il rappelle qu'un autre type de fleurs est idéal au printemps : "Les pivoines sont parfaites pour cette occasion, explique-t-il. C'est la fleur de saison par excellence, elles sont en partie produites en France et accessibles. Je les recommande particulièrement".

© Adobe Stock

En ce qui concerne la couleur, l'expert ne donne que deux conseils, très faciles à retenir : "Il suffit de savoir ce qui plait au consommateur et ce qui plait au destinataire". Mais ce dernier avoue tout de même que les coloris pastels sont généralement à privilégier pour cette occasion. "Nous vendons beaucoup de fleurs rose poudré, car il y a une grosse connotation avec la douceur et l'amour maternel", indique-t-il.

Et à ceux qui souhaiteraient se laisser tenter par une plante plutôt que par une fleur, Florent Moreau répond que c'est une "excellente idée !". D'intérieur ou d'extérieur, verte ou fleurie, il assure qu'elles sont toutes adaptées pour la Fête des mères. "Les orchidées ont toujours un très gros succès, mais les fleuristes proposent aussi des hibiscus, des lantana, des géraniums… Il y en a pour tous les goûts". En plus d'être originales, ces dernières ont l'avantage de rester en vie plus longtemps que les fleurs coupées.

Qu'en est-il alors de la durée de vie des fleurs coupées ? "Si elle est bien entretenue, elle doit tenir au moins sept jours. Sinon, c'est une déception pour l'acheteur, et un échec pour le fleuriste", reconnait Florent Moreau. Pour faire vivre une fleur le plus longtemps possible, il conseille de bien couper les tiges avant de les plonger dans un vase rempli d'eau jusqu'à mi-hauteur et de changer l'eau tous les jours. Un vrai jeu d'enfants !