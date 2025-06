De déchet à trésor de la cuisine : voici pourquoi vous ne devriez jamais jeter l'eau de la mozzarella

L'eau de la mozzarella a de nombreux bienfaits pour la cuisine et pour la santé. Il ne faut donc pas la jeter dans l'évier.

Buon appetito ! En été, la mozzarella s'invite dans de nombreux plats. Ce fromage italien, capable de sublimer une assiette de tomates, de rehausser les saveurs d’une pizza ou même d’ajouter une touche de douceur à une salade de melon et de prosciutto, est l'ingrédient parfait pour de nombreux gastronomes.

Mais le fromage à pâte filée n'est pas l'ingrédient le plus précieux contenu dans les sachets de Mozzarella di Bufala que l'on achète chez le fromager ou en grande surface. En vérité, c'est plutôt l'eau, aussi appelée "petit lait", dans lequel baigne le fromage, qui mérite toute notre attention. Utilisé pour garder la mozzarella hydratée et souple, ce dernier permet également de conserver tous les arômes du fromage. Mais, malheureusement, il termine toujours à la poubelle ou au fond de l'évier une fois que le fromage a été consommé. Pourtant, il comporte de nombreux bienfaits qui en font un véritable allié des cuisiniers.

Grâce à la vitamine B et aux autres minéraux qu'il contient, le petit-lait peut rehausser le goût de plusieurs plats. Lors de la préparation d'une pâte à pizza par exemple, il est possible de remplacer l'eau normale par le petit-lait de la mozzarella. Le lactosérum et le calcium qu'il contient confèreront un côté moelleux très agréable à la pâte. Et pas d'inquiétude pour les amoureux de cuisine italienne, le goût de la pâte restera inchangé ! Et ce n'est pas le seul pouvoir de cet ingrédient trop sous-estimé...

© AdobeSTock

Ce liquide que l'on considère habituellement comme un déchet trouve aussi sa place dans la sauce tomate ! La saveur lactée du petit-lait de mozzarella contrebalance parfaitement une sauce tomate trop acide. Pour l'utiliser correctement, rien de plus simple. Il suffit de laisser épaissir la sauce comme d'habitude, puis d'y ajouter le petit lait au fur et à mesure pour ajuster la texture et le goût.

Et ses usages sont bien plus nombreux. Ce petit-lait souvent négligé peut aussi être intégré dans de nombreuses préparations salées : pour cuire du riz ou des pâtes, rehausser un velouté de légumes, ou encore remplacer une partie de l'eau dans une pâte à pain par exemple. Ce dernier apporte une touche salée subtile et agréable aux plats, et évite le gaspillage. Que demander de plus ?