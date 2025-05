"Nous sommes ravis de le proposer" : McDonald's va faire un changement majeur pour reconquérir des clients

Face à la concurrence et à la baisse de fréquentation, McDonald's muscle sa stratégie et multiplie les nouvelles annonces.

McDonald's va muscler son jeu pour garder la frite ! Le géant du fast-food est confronté à une rude concurrence partout dans le monde. Le constat, fait pour la France où les enseignes de restauration rapide se multiplient depuis plusieurs années, est également vrai aux Etats-Unis, son pays de naissance. Au premier trimestre 2025, son chiffre d'affaires à périmètre comparable aux États-Unis a chuté de 3,6% sur un an.

Face à ce constat alarmant, McDonald's tente de réagir pour attirer à nouveau les clients dans ses restaurants. Cette décision intervient peu après l'annonce par McDonald's du recrutement de 375 000 employés cet été, dans le cadre de son plan d'ouverture de 900 nouveaux restaurants d'ici 2027 aux États-Unis. L'enseigne vient ainsi d'annoncer une mesure inattendue : elle va étendre les horaires d'ouverture de ses restaurants, selon les informations de QSR Magazine.

De nombreux McDonald's seront désormais ouverts 24h/24 et 7j/7, tandis que d'autres resteront ouverts au-delà de minuit. Ce changement permet à McDonald's de se mesurer directement à des concurrents locaux comme Waffle House ou Whataburger qui opèrent déjà en continu 24 heures sur 24.

"Nos fans savent qu'il n'y a rien de mieux pour terminer une soirée inoubliable qu'en savourant leur plat McDonald's préféré", a déclaré un porte-parole de l'entreprise à QSR Magazine. "C'est pourquoi, à l'approche de la saison estivale, nous sommes ravis de proposer à nos clients de nouvelles façons de satisfaire leurs envies nocturnes avec davantage de choix et des horaires élargis dans davantage de restaurants."

Et en France ? Peu de restaurants "McDo" ont des horaires aussi étendus. Quelques enseignes parisiennes ouvrent toutefois près de 20h par jour en semaine et 20 à 21 heures par jour en fin de semaine et les week-ends, ne fermant leurs portes qu'entre 2 heures et 5 heures du matin ! Rien ne dit que cette stratégie sera donc portée chez nous...

L'extension des horaires n'est toutefois pas la seule carte jouée par McDonald's pour redresser ses ventes en berne. Ces derniers mois, l'enseigne a misé sur des offres promotionnelles, le retour de produits phares ou le lancement de nouveaux burgers comme le très mis en avant "Big Arch", censé apporter la riposte en France de McDo aux enseignes qui promettent des burgers toujours plus gros. Même chose aux Etats-Unis avec le lancement du menu "Value Deal" à 5 dollars, un menu comprenant au choix un McChicken ou un McDouble mais aussi 4 nuggets de poulet, des frites et une boisson.

En France, McDonald's cherche avant tout à renforcer son maillage, notamment dans les zones rurales, avec l'objectif affiché début 2025 par la direction dans les colonnes du Figaro "que chaque Français ait un McDonald's à moins de 20 minutes de chez soi". Deux approches différentes donc, adaptées aux spécificités de chaque marché, mais avec un même but : rester leader face à une concurrence qui ne manque pas de crocs.