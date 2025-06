L'eau ne suffit pas, voici la vraie astuce de grand-mère pour bien nettoyer les fraises

Pour nettoyer les fraises et éviter d'avaler des substances indésirables, rien ne vaut cette petite astuce de grand-mère.

Les légumes et les fruits achetés au supermarché ne sont pas toujours très bien lavés. Pour éviter la terre, les pesticides et les autres matières qui pourraient se déposer dessus, les spécialistes de la santé recommandent de les laver correctement avant de les cuisiner et de les manger. Mais attention : aussi utile soit-elle pour un lavage en surface, l'eau n'est pas suffisante pour s'assurer que les fruits, comme les fraises, sont vraiment propres.

Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas prendre le temps de bien laver les fraises avec de l'eau. En y ajoutant un simple ingrédient qui se trouve dans tous les foyers, son efficacité sera boostée et les fraises pourront être mangées sans inquiétude. Si le bicarbonate est parfois recommandé, son utilisation sur les fraises est assez longue. Il faut mélanger une cuillère de bicarbonate avec 500 ml d'eau puis laisser tremper les fruits au moins 15 minutes.

Le vinaigre blanc, de son côté, est beaucoup plus rapide d'utilisation. Pour ce faire, il suffit de verser une demi-tasse de vinaigre blanc et deux tasses d'eau froide dans un grand bol. En seulement 2 à 5 minutes, les fraises seront débarrassées des moucherons et autres vers qui auraient pu s'y loger. Avant de les manger, il faut tout de même veiller à bien sécher les fraises avec de l'essuie-tout. Cela permettra de retirer le goût de vinaigre qui aurait pu s'y déposer.

© 123 RF

Attention cependant, le vinaigre n'a pas la capacité de faire disparaître les pesticides qui auraient pu être utilisés pour faire pousser les fruits. "Le vinaigre a une action antimicrobienne limitée. Il ne va pas instantanément tuer les micro-organismes sur lesquels il pourrait avoir une action, donc il est fort peu probable que rincer les aliments avec du vinaigre soit efficace.", explique la virologue Océane Sorel dans une vidéo postée sur son compte Instagram.

Le vinaigre permettra tout de même aux fraises de rester fraîches plus longtemps. Après les avoir nettoyées, glissez-les dans un contenant hermétique et rangez-les dans un endroit sec et frais. Le bac à légumes situé en bas de votre frigo est idéal. Avec cette astuce de grand-mère, vous pourrez profiter de fraises rouges et juteuses plus longtemps, même s'il est souvent difficile de se retenir de toutes les dévorer dès le premier repas.