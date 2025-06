Oubliez le frigo et la corbeille à fruits, voici la vraie astuce pour conserver les pêches et éviter qu'elles pourrissent

Si elles sont conservées correctement, les pêches peuvent durer plusieurs jours. Voici deux secrets à connaître pour en profiter pleinement tout l'été.

La saison des pêches a enfin commencé. Originaire de Chine et arrivé en Europe dès l'Antiquité, ce fruit juteux et sucré à chair jaune, blanche ou rouge est l'un des favoris de l'été. Comestible en salade ou seule, la pêche est aussi malheureusement très fragile. Si elle n'est pas conservée au bon endroit, elle finit rapidement par pourrir et est immangeable au bout de quelques jours à peine.

Pour profiter des pêches jaunes, blanches, des pêchés plates ou des pêches de vigne le plus longtemps possible, il est donc important de connaitre leur petit secret de conservation. Le froid anesthésiant totalement la saveur des pêches et rendant leur texture farineuse, il est tout d'abord déconseillé de les ranger au réfrigérateur. Mais ce n'est pas tout. Les pêches ne doivent pas non plus être conservées dans une corbeille avec les autres fruits. Dans cette disposition, il sera impossible de se rendre compte qu'elles commencent à vieillir et la pourriture va se rependre très rapidement, forçant le consommateur à les jeter au bout d'à peine quelques jours.

Pour bien conserver les pêches, il faut commencer par bien les trier. Il faut donc retirer les pêches trop mûres ou abîmées dès le retour de courses afin de ne pas contaminer celles qui sont encore bonnes. Elles doivent rester en contact avec les autres aussi peu de temps que possible. C'est ensuite que vient l'étape du stockage. Les fruits doivent être conservés dans un endroit frais et sombre, et de préférence à plat, pour que l'air circule correctement autour des fruits. Évitez donc de les empiler les uns sur les autres, car cela peut accélérer leur maturation.

© 123 RF

Si vous ne disposez pas de plat ou d'assiette assez grande pour y disposer toutes vos pêches, vous pouvez tout de même les empiler dans un saladier, à la condition qu'elles ne soient pas mélangées avec les autres fruits. Ici encore, une petite astuce méconnue peut aider à conserver les pêches plus longtemps. Il n'est pas vraiment question d'un lieu magique ou d'un type de saladier. La bonne conservation des pêches réside plutôt dans un petit objet à placer directement dans le saladier.

Il s'agit d'un bouchon de liège. Coupé en deux dans la longueur et placé dans la corbeille à fruits, ce dernier va se charger d'absorber l'humidité grâce à sa structure poreuse ressemblant à celle d'une éponge. Une caractéristique plutôt pratique pour limiter la moisissure ! Mais ses pouvoirs ne s'arrêtent pas là : l'odeur du liège agit comme un répulsif naturel contre les mouches et les moucherons. Le bouchon de liège empêchera en plus les nuisibles de se poser ou de pondre leurs œufs sur vos fruits. Pratique !