Voici le petit geste que font tous les connaisseurs avant de manger des cerises - il les rend bien meilleures

"Pour éviter les anomalies" : ceux qui aiment vraiment les cerises ont ce réflexe tout simple à chaque fois qu'ils en mangent.

Ces 10 dernières années, la production de cerises a chuté de 21 % en France. Un tiers des producteurs a même été forcé de mettre la clé sous la porte, rapporte France 3. Résultat des courses : les petits fruits rouges adorés par les Français sont de plus en plus chers. Pour en profiter le plus possible quand ils en achètent, les fans de cerises ont donc développé quelques gestes rapides et simples qui les assurent d'"éviter toute anomalie", explique l'arboriculteur et producteur de cerises Mike Casey sur son compte TikTok.

Pas besoin d'être un expert de la cuisine pour conserver correctement et éviter que les cerises pourrissent. En effet, il est déconseillé de les rincer si vous ne comptez pas les manger tout de suite. L'eau stagnante pourrait accélérer la moisissure. Il est donc tout à fait possible de les ranger au réfrigérateur tel quelles pendant quelques jours. Au moment de les manger, vous pouvez les passer sous un filet d'eau et les sécher avec une feuille d'essuie-tout. Vous pouvez aussi les plonger dans un mélange d'eau et de vinaigre blanc pendant environ 15 minutes si vous souhaitez les nettoyer plus en profondeur.

Mais avant de s'adonner à une seule de ces étapes, un autre geste est absolument indispensable. En effet, "un invité indésirable pourrait se cacher sous la peau des cerises, même lorsqu'elle semble parfaite et appétissante", rappelle Mike Casey. Inoffensives pour la santé, mais tout de même répugnantes, il s'agit de larves d'insectes provenant généralement d'œufs de mouches. Ces dernières pondent leurs œufs à la surface du fruit, et les larves naissent à l'intérieur, profitant de la pulpe juteuse pour se développer. Mais rassurez-vous, cette découverte assez désagréable peut être évitée facilement !

© Adobe Stock

Pour éviter de croquer malencontreusement dans une larve, "il suffit de couper les cerises en deux et d'inspecter rapidement leur chaire avant de les manger", indique le spécialiste du fruit. "Cette nouvelle habitude peut paraître fastidieuse, mais elle permet d'éviter les mauvaises surprises".

Avant même de se soucier des larves cachées dans les cerises, il est important de savoir comment choisir ses fruits chez le primeur ou au supermarché. Là encore, le producteur a de précieux conseils. "Pour apprécier la cerise comme il se doit, il faut choisir un fruit à la peau lisse, brillante et bien colorée. La queue doit être verte, souple et bien attachée", conseille Mike Casey. "Optez également pour des fruits fermes à la peau croustillante, les cerises molles ne sont pas bonnes." De bonnes recommandations, pour une bonne dégustation !