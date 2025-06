Ce petit détail méconnu indique qu'une bière n'est plus bonne - il ne faut surtout pas la boire

Même si les bières se conservent très longtemps, il existe bien une date à ne pas dépasser. Si vous ne la connaissez pas, un détail peut vous aider à y faire attention.

C'est un petit plaisir pour beaucoup (avec modération bien sûr !) : une bière avec ou sans alcool pour se détendre après une longue journée ou pour profiter autour d'un repas entre amis. Cette boisson a l'avantage de pouvoir être conservée pendant de nombreux mois sans jamais perdre ses arômes. Mais, si elle n'est pas entreposée correctement au réfrigérateur, c'est une toute autre histoire. Sa durée de vie peut considérablement se réduire, ses arômes peuvent changer et la bière peut même rendre malade celui qui la boit.

Lorsque l'on ingère une bière périmée, on risque en effet de rencontrer quelques effets secondaires désagréables. Maux de ventre, vomissements, diarrhées, fièvre et parfois maux de tête… Les réactions causées par une boisson dont la date limite de consommation a expiré peuvent être très sérieuses, rapporte l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur son site internet.

Fort heureusement, quelques indices permettent de se prémunir contre une intoxication. À commencer par la date de péremption, qui doit normalement être clairement affichée sur chacune des bouteilles vendues dans le commerce. Si celle-ci a malencontreusement été effacée, ou est introuvable sur une bière artisanale par exemple, d'autres indices peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Le goût de la boisson peut par exemple devenir aigre, et son odeur peut avoir un aspect plus vinaigré, comme l'explique le département des sciences et technologies alimentaires de l'Université UC Davis de Californie. Dans ce cas-là, il est conseillé de goûter prudemment à la boisson, afin de s'assurer que tout est en ordre.

Un tout dernier détail moins connu peut indiquer qu'une bière n'est plus bonne à la consommation. Il se trouve au niveau de la petite surface en plastique placée à l'intérieur de la capsule métallique des bouteilles.

© Adobe Stock

En temps normal, ce dernier est complètement aplati et recouvre bien toute la surface du bouchon. Mais il arrive parfois que certains consommateurs se retrouvent face à un opercule qui a légèrement bombé la capsule, comme si elle était prête à exploser. Ce phénomène peut arriver lorsque la bière a été exposée à la chaleur, mais aussi lorsque la boisson est contaminée par des levures ou des bactéries. Cette fermentation incontrôlée peut créer trop de CO 2 , ce qui pousse le capuchon vers l'extérieur.

Dans ce cas, les experts conseillent d'ouvrir la bouteille de bière avec beaucoup de précautions, car elle pourrait gicler ou exploser sous l'effet de la fermentation. Vous pouvez ensuite la goûter prudemment, mais il y a de grandes chances qu'elle soit effectivement périmée. Si le goût, l'odeur ou la texture vous posent question, il est plus judicieux de la verser dans l'évier et de s'en servir une autre, achetée plus récemment. Tchin !

(Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération).