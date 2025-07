L'erreur est trop fréquente, voici pourquoi il ne faut jamais stocker de parfum dans la salle de bain

Tout le monde fait la confusion, mais il ne faut jamais conserver de parfum dans la salle de bains, au risque de jeter plusieurs centaines d'euros à la poubelle.

Peu de gens ont déjà questionné cette habitude. Chaque matin, ou avant une sortie importante, nous vaporisons quelques gouttes de notre parfum préféré sur nos vêtements pour sentir bon les heures qui suivent. Jour après jour, ce geste est répété au même endroit : dans la salle de bains.

Pourtant, les experts s'accordent pour dire que cette pièce n'est absolument pas idéale pour nos précieuses fragrances. L'ancienne directrice de la création des parfums Guerlain, Sylvaine Delacourte, confirme. "La salle de bains est un lieu hostile pour conserver votre parfum." Ayant participé à la création de plus de 70 élixirs lorsqu'elle travaillait avec la maison française, la spécialiste a pu constater tous les effets négatifs que cette pièce a sur les préparations. "Exposé à la chaleur, à la lumière du jour et à celle des spots, votre parfum s'altèrera", explique-t-elle d'abord sur son site internet personnel. "La senteur peut être modifiée, la couleur aussi. Elle peut foncer ou jaunir", prévient ensuite Sylvaine Delacourte.

Et ce ne sont pas les seules choses à savoir. Selon la spécialiste, les effets de l'humidité, de la chaleur et de la lumière empirent avec le temps, au fur et à mesure que le flacon se vide. "Plus il y aura d'air dans le flacon, plus le parfum se modifiera", annonce la créatrice.

© Adobe Stock

Pour éviter de perdre les centaines d'euros dépensés dans un flacon d'élixir, il vaut donc mieux éviter la salle de bain. Dans ce cas, où faut-il conserver le parfum ? "Le parfum doit être conservé à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'air", confirme la professionnelle. Les armoires fermées et les tiroirs des pièces saines, comme la chambre à coucher, sont donc des alliés. Mais attention, il ne faut pas que ce meuble de rangement soit entreposé proche d'un radiateur ou d'une autre source de chaleur.

Pour pouvoir profiter au mieux des arômes de votre parfum, il est aussi déconseillé de secouer la bouteille. "C'est un produit fragile qui aime la délicatesse", insiste Sylvaine Delacourte. Côté conservation, la créatrice distille également quelques conseils précieux. "Un parfum non entamé, comme un bon vin, peut se bonifier avec le temps", explique-t-elle. Il peut donc être utilisé sans problème jusqu'à deux ans après l'achat. Mais seulement s'il est resté fermé. S'il est entamé, il est préférable de l'utiliser dans l'année en cours. Parole d'experte !