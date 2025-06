Ce primeur est formel : il n'y a que deux détails à vérifier pour choisir un bon melon

Pas besoin de le sentir ni de l'observer sous toutes les coutures, voici les deux astuces d'un primeur pour choisir un bon melon au supermarché.

C'est le fruit d'été par excellence. Sucré, hydratant, appétissant et facile à manger, le melon monte sur la plus haute marche des fruits de saison chaque année. Mais à la seule condition d'avoir été bien choisi. S'il n'est pas assez mûr, le melon peut être très fade. À l'inverse, il peut vite avoir un goût d'alcool s'il est trop mûr. Même en connaissant ces distinctions, il n'est pas toujours simple de faire le bon choix au supermarché.

Pour aider les consommateurs à faire leurs choix, Clotilde Jacoulot, Meilleur ouvrier de France Primeur 2011 et juge lors des éditions 2014 et 2015, a livré ses précieux conseils sur son compte TikTok intitulé @JacoulotPrimeurs. Selon la Mortuacienne, l'astuce de palper le melon est non seulement inutile, mais aussi non hygiénique. "On ne tâte pas le melon en magasin car on peut y passer des heures sans savoir ce que l'on essaye de déceler et ce n'est pas agréable pour les clients suivants.", explique-t-elle.

Clotilde Jacoulot propose donc de remplacer ce geste par un autre, beaucoup plus rapide et efficace. "Il faut simplement que le melon soit dense", conseille-t-elle. Mais comment s'y prendre pour savoir si un fruit est plus dense qu'un autre ? La Meilleure Ouvrière de France indique qu'un petit test peut être réalisé en vitesse pour savoir quel melon est le plus consistant : "Quand on compare deux melons de la même taille, il faut toujours choisir le plus lourd", conseille la spécialiste. "Cela vous indiquera lequel est le dense et le plus sucré." De quoi choisir en un rien de temps !

© Adobe Stock

L'autre petit truc de Clotilde Jacoulot ? Analyser rapidement le pédoncule. Encore une fois, pas besoin de coller son nez contre le melon pour détecter une bonne odeur, un coup d'œil rapide suffit à repérer les meilleures pièces. "On doit voir la peau craquelée autour du pédoncule. Cette fissure se fait quand le melon est rempli de sucre.", développe la primeur. "C'est donc la garantie que le fruit est bien sucré et mature. C'est le meilleur indice pour choisir son melon cet été".

Au moment d'acheter son melon au supermarché ou chez le primeur, il est aussi important de savoir que la dénomination "Charentais" est une variété. Cela veut donc dire que le fruit que vous achetez ne vient pas forcément de Charente. Un melon Charentais peut venir du Maroc, d'Espagne ou de France. Pour le savoir, il faut plutôt se référer à l'étiquette indiquant l'origine. Bon appétit !