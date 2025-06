Je suis primeur et Meilleur ouvrier de France et voici 3 petites astuces pour conserver un avocat sans qu'il noircisse

S'ils ne sont pas conservés correctement, les avocats peuvent noircir et pourrir quelques heures après avoir été ouverts. Voici trois astuces toutes simples pour éviter qu'ils soient gâchés.

Les Français l'adorent, l'avocat a la cote ! La consommation annuelle d'avocats est ainsi de 2,31 kilos par habitant. Ce chiffre dévoilé par l'Organisation mondiale de l'Avocat pour 2024 était en forte hausse par rapport à la saison 2023. Selon l'OMA, cette augmentation est d'ailleurs notable dans toute l'Europe. Au vu de ces chiffres, les spécialistes du secteur sont de plus en plus sollicités pour donner leurs conseils de conservation.

On le sait tous, rien de plus rageant que d'ouvrir un avocat et de s'apercevoir qu'il est tout noir. Même chose une fois ouvert ! S'il n'est pas conservé correctement, un avocat peut s'oxyder en quelques heures seulement et devenir immangeable. Cet état se reconnait par les petites taches noires qui se forment sur la chair, verte à l'origine. Élue Meilleure Ouvrière de France en 2011, la primeur Clotilde Jacoulot a donné ses trois astuces préférées pour prolonger la vie d'un avocat. L'avantage de ses techniques ? Elles sont très rapides et surtout très simples.

"Quand on coupe son avocat et qu'on en utilise qu'une moitié, il vaut mieux manger la partie qui n'a plus le noyau en premier.", conseille-t-elle d'abord. En effet, le noyau toujours attaché à la chaire va agir comme un bouclier et lui permettre de ne pas s'oxyder. Malheureusement, cette barrière protectrice n'est pas éternelle. Il est donc conseillé de la combiner avec une autre astuce pour être sûr qu'elle va bien fonctionner.

Et cette dernière a beau être très connue, elle n'en reste pas moins efficace : il s'agit du jus de citron. Les acides qu'il contient ont le pouvoir de ralentir l'oxydation de nombreux fruits et des légumes. Avec un petit filet seulement, vous pouvez avoir la certitude que votre avocat sera conservé en bon état pendant plusieurs jours. Notons aussi que le jus de citron peut aider à la conservation des pommes, des bananes, des pêches ou encore du concombre. C'est un incontournable de la cuisine !

Peu de gens connaissent la dernière astuce de Clotilde Jacoulot. "On met une petite lamelle d'oignon sur la moitié d'avocat dans une boite hermétique, et direction le frigo", conseille-t-elle. Sans donner de gout à l'avocat, les vapeurs de soufre émises par l'oignon vont éviter l'oxydation de l'avocat pendant 1 à 3 jours. Elles vont également ralentir la création de bactéries et de moisissure. De quoi le garder vert plusieurs jours de plus !