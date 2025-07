L'Aperol Spritz est déjà démodé ! Voici la nouvelle boisson incontournable de l'été

Très populaire en France, l'Aperol Spritz est le cocktail le plus tendance chaque été. Mais il est tout doucement remplacé par une autre boisson, encore plus colorée.

Fruité, amer et peu coûteux, l'Aperol Spritz a débarqué en France à la fin des années 2010. Depuis, chaque été ressemble aux précédents : ce cocktail à base de vin blanc pétillant et d'Aperol est sur toutes les tables des bars et des restaurants. Mais, après une décennie de succès, certaines personnes commencent à se lasser de cette boisson. Elles l'ont même déjà remplacée par une autre, tout aussi fraîche et appétissante.

Cette année, l'orange cède sa place à la framboise, star incontestée de ce nouveau cocktail. Mais ce n'est pas le seul changement, puisque le Prosecco, lui, est remplacé par du vin rosé. Certaines recettes remplacent même les diluants contenant de l'alcool par de l'eau gazeuse ! De quoi profiter de cette nouvelle boisson sous le soleil, sans risquer d'avoir mal à la tête. Officiellement appelée Perfect Spritz, ou Spritz framboise, cette boisson, beaucoup moins amère que l'Aperol Spritz, se prépare en deux minutes top chrono.

Rapide, mais aussi tout simple à préparer, le Perfect Spritz nécessite 6 cl de liqueur de framboise, 4 cl de jus de citron, 400 ml d'eau minérale gazeuse ou de vin rosé. Vous aurez aussi besoin de 4 cl de sirop de framboise, de quelques glaçons ainsi que de framboises entières, pour la décoration. Ces proportions permettent de préparer deux verres.

Pour la préparation, commencez par verser la liqueur de framboise et le jus de citron dans chaque verre. Complétez ensuite avec le vin rosé ou l'eau gazeuse. Ajoutez enfin un trait de sirop de framboise pour un résultat coloré.

Les adeptes de mélanges fruités peuvent également remplacer la liqueur de framboise par de la liqueur de pêche, tout en gardant le sirop de framboise. L'un doux et l'autre acidulé, les deux fruits se marient parfaitement.

Celles et ceux qui aiment leurs boissons bien fraiches peuvent compléter avec des glaçons. Et pour impressionner les invités, il est aussi possible de disposer quelques framboises, décongelées ou fraîches, au fond du verre. Bonne dégustation !