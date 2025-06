Je suis agriculteur, voici les deux aspects à vérifier pour choisir une bonne pastèque à tous les coups

Cet agriculteur spécialisé donne la clé pour ne jamais se tromper au moment de choisir la pastèque la plus sucrée sur les étalages.

Lorsque le soleil frappe fort et que les journées sont sèches, il n'y a qu'une seule solution pour s'hydrater : savourer une bonne pastèque. Avec son goût sucré, sa couleur vive et sa chaire composée à 92 % d'eau, la pastèque est le meilleur des fruits en été. Mais il arrive pourtant que le fruit choisi avec grande attention au supermarché ne soit pas mangeable. Fade, aqueuse et claire lorsqu'elle n'est pas mûre, la pastèque peut aussi avoir un goût vinaigré et une texture granuleuse lorsqu'elle est périmée. Mais, même en faisant très attention, il n'est pas toujours facile de choisir LA bonne pastèque au supermarché.

L'agriculteur et fondateur de la chaîne Fruites Núria, Pere Puigbert, a partagé deux conseils précieux pour faire le bon choix. Selon le Catalan, il faut se concentrer sur les pastèques qui ont reçu le plus d'eau pendant leur croissance. Ces pastèques sont donc logiquement celles qui ont le plus grandi. "Plus une pastèque est grosse, meilleure elle sera", affirme Pere Puigbert.

Mais la taille n'est pas le seul aspect à vérifier. Il arrive que les plus grosses pastèques soient parfois assez fades, car elles ne sont pas assez sucrées. Selon l'agriculteur, il faut donc vérifier que le fruit choisi est aussi le plus lourd de l'étalage, comme c'est la garantie que le fruit sera bien sucré. "C'est infaillible !", assure le spécialiste interrogé par la radio catalane Rac1. Cette astuce de pesée s'applique également aux melons. Le plus lourd sera toujours le plus sucré.

© 123 RF

Les agriculteurs et maraîchers recommandent par ailleurs de chercher une "tache jaune" sur la peau de la pastèque. Cette dernière se développe à l'endroit où le fruit repose au sol. Si cette tache est encore blanche, cela veut dire que le fruit n'est pas assez mûr et donc, qu'il ne sera pas bon.

Pour éviter aux consommateurs d'acheter un fruit trop mûr, l'agriculteur a, là aussi, sa petite astuce. "On le vérifie en la tapotant légèrement avec les doigts", conseille-t-il d'abord. Mais à quoi doit-on s'attendre lorsque l'on s'adonne à cet exercice au milieu d'un supermarché ? "Si la pastèque ne résonne pas, ce n'est pas bon", explique Pere Puigbert.

Côté conservation, il est déconseillé d'entreposer une pastèque entière au réfrigérateur. Il faut donc l'installer dans un endroit sec, mais à l'abri du soleil ! Il est également conseillé d'éviter de la stocker à côté des pommes, des bananes, des pêches et des abricots, qui libèrent du gaz éthylène, accélérant la décomposition. Dans les bonnes conditions, la pastèque tiendra 7 à 14 jours. Une fois coupée, elle peut être rangée dans un contenant hermétique puis au réfrigérateur. Bon appétit !