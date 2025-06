Je suis cuisinier : voici la méthode la plus rapide pour retirer la coquille d'un œuf dur - quelques secondes suffisent

Cette astuce permet d'écailler un œuf en dix secondes maximum. Pas besoin d'être un grand chef pour appliquer la méthode de ce cuisinier.

Quand on prépare un pique-nique, tout est assez rapide. Les sandwichs se préparent en un clin d'œil, les tomates cerises sont déjà prêtes, les gourdes se remplissent en moins d'une minute… Le seul bémol ? L'épluchage des œufs. Cette corvée est longue, fait mal aux doigts et vous pouvez être sûr que vous allez devoir ramasser des centaines de petits morceaux de coquille une fois l'activité terminée.

Habitué à préparer des repas à des centaines d'élèves chaque jour, le cantinier Guillaume Delsaux, alias @Guillaumelecantinier, a classé les cinq astuces qu'il utilise au quotidien pour écaler les œufs durs. Même si elles sont toutes très rapides, l'une d'elles se détache, car elle peut être maitrisée par n'importe qui, et être réalisée parfaitement, même quand on est assis au milieu d'un parc ensoleillé pour débuter un savoureux pique-nique.

La première astuce proposée par le cantinier ? Faire rouler doucement l'œuf dur en l'appuyant légèrement sur une table ou un plan de travail. La coquille va se craqueler et sera très simple à retirer ensuite. Très efficace, cette technique demande tout de même une table propre, ce qui n'est pas toujours à portée de main pendant une sortie. La deuxième astuce est sobrement appelée "La cuillère" : il suffit de retirer le haut de la coquille sur un diamètre équivalent à celui d'une cuillère, puis de glisser l'ustensile entre l'œuf dur et sa coquille. Avec un mouvement de levier, détachez la coquille de l'œuf et le tour est joué ! Une seconde méthode très simple, mais qui demande d'emporter un ustensile de cuisine avec soi...

© Adobe Stock

Le cantinier auteur du livre Secrets de cantine, publié aux éditions Hachette, propose ensuite de remplir un verre d'eau, d'y immerger l'œuf puis de secouer le verre via quelques gestes vigoureux. La coquille va se casser d'elle-même et vous pourrez la retirer d'un seul tenant. Encore une fois, il faut avoir quitté la maison avec un verre et de l'eau pour réussir cette astuce.

La quatrième méthode reste donc la plus simple. Appelée "technique des deux mains", elle ne demande aucun ustensile et ne prend que quelques secondes. Guillaume Delsaux attrape un œuf dur entre ses deux mains et le fait rouler pendant une dizaine de secondes en exerçant une pression légère. Des craquelures vont se former sur toute la surface de la coquille et cette dernière pourra être retirée d'un coup. Rapide et efficace !

En bonus, le cantinier propose de tapoter l'œuf contre une surface plate comme une table ou le couvercle d'un Tupperware. Mais si le geste n'est pas bien effectué, vous risquez d'abimer le blanc de l'œuf et de salir les alentours. À éviter donc, à moins d'ajouter au rangement une lessive à faire au retour du pique-nique…