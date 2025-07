"Vérifiez toujours ça..." : un employé de Lidl dévoile le secret pour choisir de bonnes tomates cerises au supermarché

Pour éviter d'acheter un paquet de tomates cerises déjà périmées, appliquez cette astuce simple d'un employé de Lidl.

On les adore en été à l'apéritif ou dans une salade rafraîchissante. Mais lorsqu'elles sont trop molles, c'est déjà trop tard : les tomates cerises sont impossibles à sauver. L'humidité et la moisissure se répandent très vite parmi les petites tomates et le paquet entier peut s'abîmer sans même que nous nous en rendions compte. S'il est possible avec quelques astuces d'éviter ce phénomène à la maison, il arrive que les tomates soient déjà abimées avant même l'achat.

Pour choisir de bonnes tomates cerises, tout se joue donc devant l'étalage au moment de choisir la bonne barquette ! Les observer ou inspecter le paquet peut vous y aider. Employé dans un magasin Lidl, le créateur sur les réseaux sociaux connu sous le pseudo @Lacastagniettes a partagé une astuce encore trop peu connue pour savoir si toutes les tomates d'une barquette sont bonnes. Pas besoin de travailler dans la grande distribution, ou d'avoir fait de grandes études dans la nutrition, il suffit d'un coup d'œil. "Vérifiez toujours le dos des paquets", explique d'abord l'employé. "Puisqu'il est en carton, on remarque directement si une tomate cerise est périmée ou abîmée."

© Tiktok @Lucastagniettes

Mais alors quel détail faut-il chercher au dos de ces barquettes ? Ici, on ne parle pas d'une date de péremption, mais plutôt d'une tache d'humidité. En effet, la présence d'eau à l'arrière du paquet peut indiquer qu'une tomate a éclaté, ou encore que l'une d'elles est abîmée ou trop mûre. Cet indice connu par les spécialistes peut aussi avertir d'une mauvaise ventilation du paquet. Dans les deux cas, cette tache humide est annonciatrice de mauvaise qualité des tomates cerises. "Ne l'achetez pas", conseille même le jeune homme.

À l'inverse, si l'arrière du paquet de tomates cerises est entièrement sec, "il n'y a pas de problème", confirme le vendeur et créateur de contenus aux 245 000 personnes ayant visionné sa vidéo.

Pas d'inquiétude pour les paquets qui ne seraient pas achetés ! Afin de contrer le gaspillage, le hard discounter allemand a mis en place des paniers "Bon appetit, Zero Gaspi" dans tous ses magasins. "Les légumes, les fruits et le pain qui n'auraient pas été vendus sont reproposés à un prix inférieur à celui d'origine", explique l'enseigne. Disponibles chaque jour à partir de 10 h 30, ces paniers sont vendus au prix de 3 € jusqu'à épuisement des stocks. "Grâce à Bon Appétit Zéro Gaspi, nous avons évité plus de 3 700 tonnes de gaspillage alimentaire en deux ans et sauvé plus de 6 millions de produits de la poubelle", se félicite Lidl.