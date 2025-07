Cette boisson d'été est l'une des meilleures - elle rafraîchit, hydrate la peau et améliore la digestion

Trop de gens l'oublient, mais cette boisson très populaire en Amérique latine est idéale en été. Elle est fraîche, appétissante et bonne pour la santé.

Lorsqu'une canicule sévit en France, tous les moyens sont bons pour se rafraîchir un peu. Ventilateurs, vêtements légers, éventails, gourdes d'eau glacées… À chacun son astuce pour se sentir mieux et échapper à l'atmosphère étouffante ne serait-ce que quelques minutes.

Très populaire en Amérique latine et récemment arrivée en France, une nouvelle boisson rafraîchissante et savoureuse séduit également pour ses bienfaits sur la santé. Elle est notamment capable d'améliorer la digestion. L'un de ses ingrédients fruités est aussi reconnu pour apaiser le système digestif en réduisant les ballonnements et l'indigestion. D'autres composants possèdent, quant à eux, des propriétés anti-inflammatoires et de la vitamine C, parfaite pour renforcer le système immunitaire.

La préparation d'un verre de cette boisson estivale, un mocktail, nécessite "20 centilitres de citron jaune, 20 cl de sirop de miel, 20 cl de concombre, 20 cl de concentré de gingembre et un peu d'eau gazeuse", explique Amaury Dumont, co-fondateur du restaurant Terraza Mikuna, installé tout l'été sur le toit du Bazar de L'Hôtel de Ville, dans le IVe arrondissement de la capitale. "Cette boisson est fraîche, pétillante et idéale pour l'été. Elle est sans alcool, donc tout le monde peut l'apprécier", confirme-t-il.

Le mocktail au concombre à gauche © Linternaute.com

Côté apéritif, la Terraza Mikuna conseille là aussi un cocktail très populaire en Amérique latine. Sans en avoir l'air, ce dernier est également recommandé pour les personnes soufrant d'indigestion et de ballonnements. Il est composé d'un mélange de mezcal – une eau-de-vie élaborée au Mexique – de soda et de… tequila infusée au piment ! Consommé avec modération, c'est bien ce dernier qui a de nombreux bienfaits pour la santé.

En plus d'améliorer la digestion, le piment rouge stimule l'appétit et favorise la circulation sanguine. Le piment est par ailleurs un très bon antibactérien qui soulage les tensions et les douleurs musculaires. De quoi surprendre vos invités lors d'un prochain barbecue !