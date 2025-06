Ni trop de jus ni trop sec : c'est la meilleure recette de taboulé

Le taboulé est le plat star en été pour se régaler sans s'éterniser en cuisine. A condition d'éviter certaines erreurs et d'avoir la bonne recette à portée de mains...

Avec les fortes chaleurs, on recherche des produits frais, conviviaux, qui ne demandent pas d'allumer le four ou de passer trop de temps en cuisine au-dessus de la plaque de cuisson surchauffée. Salades et fruits frais ont la cote mais aussi l'un des plats préférés des Français l'été : le taboulé. Rien de mieux qu'un taboulé maison.

Mais plusieurs dangers guettent et peuvent gâcher le taboulé des apprentis cuisiniers. Une semoule mal cuite qui donne un résultat pâteux, ou au contraire noyée par le jus des légumes, l'erreur fatale est facile à commettre. Mais pas de panique, voici la recette et les astuces pour un taboulé estival parfait !

Le secret d'un taboulé réussi ? Bien hydrater la semoule en la laissant gonfler suffisamment longtemps dans l'eau froide. L'ajout d'huile d'olive et le geste d'égrainage à la main permet d'obtenir une semoule légère et bien imbibée. Enfin, un temps de repos au réfrigérateur d'au moins une heure avant de servir permet aux parfums de se mêler et au taboulé de se raffermir légèrement.

Pour la recette, la voici ! Nous avons combiné plusieurs recettes faciles et quelques ingrédients et astuces données par le célèbre chef de la télé, Philippe Etchebest. Elle demande 45 minutes en tout de préparation.

Liste des ingrédients (pour 4 personnes) :

250 g de semoule de couscous grosse ou moyenne

Sel

50 cl d'eau

1 cuil. à soupe de curry

2 tomates

1 poivron vert, rouge ou jaune

Menthe fraîche, basilic frais et coriandre fraîche (5 branches environ chacun)

10 cl d'huile d'olive

5 cl de vinaigre. Du vinaigre de Xérès est idéal.

Le chef ajoute un peu de tabasco pour relever le tout. Pour plus de fraîcheur, vous pouvez ajouter un peu de concombre à condition de le faire dégorger auparavant pour éviter qu'il ne rende trop de jus dans le taboulé. Du jus de citron peut aussi être ajouté.

Préparation :

Mettre l'eau à bouillir dans une casserole, salez et ajoutez un peu de curry dans l'eau. Versez la semoule dans un saladier puis versez l'eau bouillante dessus. Ajoutez un peu d'huile d'olive. Recouvrir et laissez reposer 30 minutes. Surveillez pour aérer régulièrement la semoule à la fourchette. Pendant ce temps, enlevez la peau des tomates (facultatif) puis coupez-les en dés. Enlevez la queue du poivron, épépinez-le puis coupez le en dés, de la même dimension environ que pour les tomates. Vous pouvez là aussi enlever la peau. Ciselez la menthe et les herbes aromatiques.

Le taboulé a désormais absorbé l'eau. Il est temps de l'égrainer dans un saladier avec une fourchette puis d'ajouter vinaigre et huile d'olive. Mélangez bien, pour obtenir des grains plus ou moins détachés en fonction de vos préférences. Vous pouvez si vous le souhaitez égrainer avec les mains. Ajoutez les dés de tomates et poivrons, les herbes et mélangez à nouveau. Vérifiez l'assaisonnement et rectifiez-le si nécessaire. Réservez au frais au moins une heure avant de déguster.

Dernier petit conseil du chef Philippe Etchebest, vous pouvez tout à fait préparer la semoule la veille. Elle sera ainsi "plus facile à travailler", selon lui.