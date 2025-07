"Regardez les lignes" : un primeur explique comment savoir si un melon est vraiment mûr et sucré

En vérifiant ce détail tout simple, impossible de se tromper en achetant un melon au supermarché, parole d'expert !

La saison des melons bat son plein. Et ce fruit, consommé aussi bien en entrée qu'en dessert, est l'une des stars de nos assiettes. Selon l'INSEE, les ménages français consomment en moyenne 6 kg de melon par an. Mais dans ces six kilos par foyer, tous les fruits n'ont pas été dégustés avec la même satisfaction. Alors qu'ils sont sucrés et hydratants lorsqu'ils sont bien mûrs, les melons peuvent aussi avoir un goût alcoolisé ou rance lorsqu'ils ne sont pas bons.

Expert dans le domaine, le primeur italien Flavio Flavetta a partagé un conseil précieux et peu connu pour choisir un bon melon "à tous les coups". Selon lui, pas besoin de sentir, de toucher, ni même de soupeser le fruit. Un seul coup d'œil suffit pour savoir si un melon est bien mûr ou non. "Il faut regarder les petites lignes vertes tout autour du fruit", explique-t-il. "Certaines sont plus claires, d'autres plus foncées."

Dans ce cas, lesquelles faut-il choisir ? "Si les lignes sont d'un vert intense, vous ne mangerez pas le melon aujourd'hui", prévient le primeur, auteur du livre de cuisine intitulé "Quelli de la Fruita". Choisir un melon dont les petites lignes sont encore foncées peut être une bonne idée, mais uniquement si vous prévoyez de le conserver quelques jours avant de le manger. À l'inverse, si vous comptez le déguster dès votre retour à la maison, il vaut mieux choisir un melon dont les lignes verticales sont plus claires, car elles indiquent que le melon est bien mûr.

© 123 RF

Pour venir en aide aux consommateurs chez qui le doute persiste même après cette astuce, le spécialiste italien conseille de vérifier les petites tâches présentes sur l'écorce. "Souvenez-vous que quand elles sont sèches, cela signifie que le melon est arrivé à maturation et qu'il est donc plein de sucre." Si elles sont légèrement humides ou molles, il vaut mieux éviter d'acheter le fruit. Une technique imparable !

Accompagné d'une tranche de jambon sec ou de quelques cubes de pastèque, le melon est globalement très bon pour la santé. Composé de 90 % d'eau, ce dernier contient également de la vitamine C, du calcium, du potassium et de la provitamine A, indispensable dans le mécanisme de la vision. De plus, la consommation régulière de melon en été favorise un bon transit intestinal. Bon appétit !