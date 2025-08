Fini les tomates qui ramollissent : cette astuce de maraîcher permet de les conserver bien plus longtemps

Grâce à cette idée partagée par un maraîcher, les tomates restent délicieuses pendant plusieurs jours sans aucun souci.

Alors qu'une tomate a besoin d'environ un à deux mois pour mûrir, il ne lui faut pas plus de trois jours pour ramollir. Qu'elles soient entreposées dans la corbeille à fruits, dans le frigo ou encore dans un sac en kraft, rien n'y fait… la durée de vie de ces dernières est très difficile à augmenter.

C'est le maraîcher américain Kevin Espiritu, créateur du site de conseil Epic Gardening qui a partagé sa méthode de conservation avec ses 3,3 millions d'abonnés sur TikTok. Selon lui, la durée de vie des tomates ne dépend pas de l'endroit dans lesquelles ces dernières sont entreposées. Tout repose plutôt sur la position dans laquelle elles sont rangées. Oui, vous avez bien lu…

Selon Kevin Espiritu, la partie haute des tomates est appelée l'épaule, car elle est recourbée de la même façon que la partie du corps. Cette zone "plus ferme" et "distribue le poids plus uniformément". Vous l'aurez compris, l'Américain recommande de conserver les tomates "face vers le bas", ou sur les épaules, pour qu'elles restent bonnes plus longtemps.

© Adobe Stock

Cette astuce de professionnel est d'autant plus utile que le pédoncule, ou la tige, est habituellement l'endroit par lequel l'humidité entre dans la tomate et accélère la détérioration. Bloquer cette entrée permet d'ajouter quelques jours précieux à la vie de votre tomate. Cette méthode de conservation sera encore plus efficace sur les tomates encore légèrement fermes, en ralentissant le mûrissement.

La température fait partir des autres aspects à surveiller pour bien conserver les tomates. Tandis qu'il faut veiller à ne pas entreposer ces fruits trop près d'un four ou d'une autre source de chaleur, il ne faut pas non plus les ranger dans le frigo. Le froid pourrait altérer la texture et réduire les arômes des tomates. La température ambiante est donc la meilleure des alternatives ! De même, il vaut mieux éviter d'entasser les tomates les unes sur les autres. Elles ne pourront pas respirer ou mourront beaucoup trop vite.