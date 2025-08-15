Oubliez la sangria, tout le monde commande cette boisson : elle est moins sucrée et très rafraichissante

La Sangria serait-elle enfin détrônée ? Dans les bars, les supermarchés et sur les réseaux sociaux, une autre boisson espagnole l'a remplacée.

Nommée en hommage à sa couleur rouge sang, la Sangria est la boisson typique de l'été. Colorée, festive et goutue, elle mélange vin rouge, épices, tranches de fruits et limonade. Très appréciée lors des soirées estivales, des anniversaires ou d'autres rassemblements conviviaux, elle demande tout de même un dosage précis pour ne pas être trop forte.

Parfois fastidieuse à préparer, cette dernière se voit depuis peu rattrapée par une autre boisson rouge vif. Elle aussi venue d'Espagne, cette nouvelle boisson tendance est en revanche plus douce, plus légère et plus facile à préparer. Et les Espagnols ont été les premiers conquis. Ils en boivent déjà depuis plusieurs années. Mais depuis quelques mois, les Allemands et les Français succombent, eux aussi, peu à peu à la tendance. En moins de trois ans, les recherches pour ce cocktail ont ainsi été multipliées par 3. Sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, de nombreux créateurs ont partagé leur propre interprétation de cette nouvelle boisson appelée Tinto de Verano.

Le Tinto de Verano, dont le nom se traduit littéralement par "vin rouge d'été" est particulièrement apprécié en Andalousie. Douce et fruitée, la boisson est très facile à faire à la maison. Elle est composée, à parts égales, de vin rouge et de gaseosa, une limonade espagnole plus douce que celle que nous avons l'habitude de boire. Mais on peut tout à fait la remplacer par n'importe quel soda au citron trouvé en supermarché. Lors d'une chaude journée d'été, le Tinto de verano peut parfaitement être servi avec des glaçons et décoré avec une rondelle de citron ! Des versions sans alcool ont aussi fleuri sur les réseaux sociaux.

"Si vous cherchez quelque chose de nouveau et de rafraîchissant, c'est cette recette qu'il faut choisir", reconnaissent ceux qui l'ont déjà goûtée. En Espagne, cette boisson est si populaire qu'on la trouve en bouteille et en canette au supermarché. Pour l'instant, elle n'a pas encore fait son arrivée sur le marché français. Ceux qui souhaitent en boire doivent donc la préparer eux-mêmes. Mais peut-être que cette dernière apparaitra dans le rayon boissons de nos supermarchés favoris d'ici à quelques années ?

En attendant d'investir nos grandes surfaces, le Tinto de Verano continue de se faire une place dans les verres des Français. De quoi devancer la Sangria, et peut-être même l'éternel Apérol Spritz ces prochains mois ?

(L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)