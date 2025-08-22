Les tomates restent fraîches bien plus longtemps lorsqu'elles sont nettoyées avec cet ingrédient bon marché

Grâce à cette astuce de nettoyage très rapide, les tomates resteront croquantes et savoureuses bien plus longtemps que d'habitude.

La saison des tomates bat son plein. En salade lors d'un repas au soleil, dans un sandwich en randonnée ou mélangé avec de la mozzarella et de l'huile d'olive, ce fruit sain et rafraichissant est l'un des préférés des Français. Mais malheureusement, c'est aussi l'un des plus rapides à ramollir. Si elle n'est pas dégustée rapidement, la tomate peut vite perdre sa texture et son goût. Pour éviter de gaspiller des grappes entières à chaque retour de course, il est donc primordial de les conserver correctement.

Même si elle est nettoyée régulièrement et avec beaucoup de soin, la cuisine contient toujours des traces de germes et de bactéries. Une toute petite coupure dans la peau de la tomate peut suffire pour permettre à tous ces microbes d'y entrer et de la faire pourrir très rapidement. Mais, garder les tomates enfermées dans le sac plastique dans lequel nous les avons achetées n'empêche en rien ces envahisseurs de fragiliser les fruits.

Au contraire, il crée un habitat humide et stagnant, qui accélère leur développement. Pour éviter que les tomates ne pourrissent trop vite, il faut donc commencer par se débarrasser de tout emballage venant de l'extérieur. Ensuite, il suffit de nettoyer les tomates à l'aide d'un ingrédient très utilisé en cuisine : le vinaigre blanc. Acide, ce dernier a la capacité de tuer les bactéries et de conserver les tomates plus longtemps que d'habitude.

© Adobe Stock

Avant de commencer le lavage, équipez-vous d'un grand saladier, d'une bouteille de vinaigre blanc, d'un torchon propre et sec et bien sûr, de vos tomates. Dans le saladier, mélangez 10 ml de vinaigre et 100 ml d'eau puis submergez entièrement vos fruits pendant deux minutes. Pendant ce temps, le vinaigre va nettoyer la peau des tomates, sans y laisser de goût désagréable.

Pour terminer, essuyez correctement les tomates et assurez-vous qu'elles soient complètement sèches. Il ne doit rester aucune trace d'humidité autour de la tige, car c'est à cet endroit qu'elle est le plus susceptible d'entrer et de causer des dommages. Vous pouvez ensuite disposer vos tomates sur une assiette ou dans un plat, tige vers le bas afin que l'humidité de la pièce ne puisse pas y entrer.

Attention, il est préférable de conserver les tomates dans une pièce à température ambiante et non au frigo. Le froid risque d'altérer leur texture et leur saveur. Il ne vous reste plus qu'à les déguster quand vous le souhaitez, bon appétit !