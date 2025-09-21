"Un manque de courtoisie et une certaine ignorance" : Une experte en protocole dévoile le geste à ne jamais faire au restaurant

Diplômée en protocole et études cérémoniales, cette coach espagnole cite les comportements à éviter au restaurant pour ne pas avoir l'air impoli.

Sans nous en rendre compte, notre façon de nous tenir au restaurant donne de véritables indications au serveur qui prend en charge notre table. Pour avoir l'air respectueux et bien élevé, il ne suffit pas de se tenir droit et de manger proprement. Position des mains, utilisation de la serviette, mots choisis pour s'adresser à l'équipe en salle… Tous nos actes peuvent être lourds de sens.

Dans un épisode du podcast Tiene Sentido dans laquelle elle est invitée, la coach et experte en bonnes manières, Mar Casas, explique ainsi que le positionnement des mains est très important. "Cette règle remonte à l'époque où cacher ses mains pouvait causer la méfiance et la peur d'une attaque", explique d'abord l'Espagnole. "Aujourd'hui, les bras doivent reposer légèrement sur le bord de la table, jamais avec les coudes appuyés ou pendants."

Pour ne pas avoir l'air "grossier", l'experte en protocole conseille aussi d'être conscient de son regard au moment de se désaltérer. "Nous devrions regarder à l'intérieur du verre ou de la tasse, et jamais à l'autre personne. Faire le contraire brise l'harmonie du moment et donne une image grossière de nous-même." Rien que ça...

© Adobe Stock

Mais un autre geste, encore plus un particulier, démontre un "manque de courtoisie et une certaine ignorance", révèle Mar Casas. Il s'agit de celui d'appeler le serveur grâce à un signe de la main. "Il existe des codes silencieux qui indiquent que nous sommes prêts à commander, comme fermer le menu et le laisser sur la table". Pas besoin, donc, de faire de grands gestes impatients à travers la salle pour faire venir un membre de l'équipe à votre table, conclue la spécialiste.

L'experte en bonnes manières rappelle aussi qu'il vaut toujours mieux placer sa serviette sur ses genoux "du début à la fin du repas". "Si nous devons nous lever, nous la laissons sur le siège. Une fois le repas terminé, nous la posons sur la table, légèrement pliée." Mais attention, il ne faut pas pour autant que ces multiples règles de savoir-vivre vous empêchent d'être détendu et agréable ! Avoir l'air trop rigide et concentré sur ces gestes peut être gênant pour le reste de la table. À bon entendeur…