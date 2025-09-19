À quoi sert la partie dentelée des ciseaux de cuisine ? Une utilité que trop de gens ignorent

Nous l'avons sous les yeux chaque jour, sans savoir à quoi elle sert.

Bon nombre d'entre nous se servent quotidiennement d'une paire de ciseaux au centre ajouré sans jamais savoir à quoi sert réellement cette ouverture. Tout au tour de celle-ci, se trouve une multitude de dents métalliques parfaitement neuves, probablement jamais utilisées pour leur but originel.

À l'origine, ces deux petites lames étaient conçues pour les jardiniers. Elles aidaient à retirer les épines des rosiers, tailler les petites branches ou retirer les feuilles mortes des plantes. Au fil du temps, les amateurs de cuisine se sont accaparés cette partie dentée et l'ont adaptée à leurs besions.

Désormais, cette denière est aussi profitable aux cuisiniers professionnels, qu'aux cuisiniers amateurs, car elle n'a pas qu'une seule utilité, mais plusieurs ! L'objectif principal de ces lames dentelées est en fait de dévisser facilement les bouchons de bouteilles ou de bocaux récalcitrants. Une technique toute simple, partagée sur les réseaux à travers une vidéo explicative. Publié sur le compte Tiktok de @damahogar, le tutoriel montre que les dents métallisées permettent une adhérence bien meilleure que celle des mains. Elles dupliquent la pression exercée, le tout sans trop d'efforts.

Mais ce n'est pas tout. Ce système ingénieux peut par exemple servir de décapsuleur pour les bières ou les boissons gazeuses si vous n'en n'avez pas sous la main. Les dents des ciseaux servent par ailleurs à casser plus facilement la coque des noix ou des noisettes. Il suffit d'écarter les lames du ciseau et de placer le fruit dans l'ouverture arrondie. La coque se cassera par une simple pression, beaucoup plus simplement que si vous essayez à main nue.

En suivant le même principe, la zone crantée des ciseaux de cuisine peut aider à déguster les fruits de mer sans se salir les doigts. Elle permet en effet de briser facilement les pinces de crabe et autres crustacés afin de déguster leur chair. Le mystère est enfin résolu !