Les Italiens ont tranché : voici la meilleure marque de pâtes - oubliez Barilla : elle n'est même pas dans le Top 10

Les experts italiens du célèbre magazine gastronomique Gambero Rosso ont désigné les meilleures pâtes d'Italie. Surprise : le géant Barilla n'est même pas dans le top 10, devancé par des marques vendues en France.

Quand il s'agit de juger la qualité des pâtes, nul n'est mieux placé que les Italiens pour qui les pâtes sont un véritable art de vivre ! C'est pourquoi le classement 2025 des meilleures pâtes de supermarché établi par les experts du célèbre magazine gastronomique italien Gambero Rosso fait figure de référence.

Fondé en 1986, le Gambero Rosso est une publication réputée dans le domaine de la gastronomie et du vin. Pour établir son palmarès, un panel de professionnels a testé à l'aveugle pas moins de 39 marques différentes de spaghettis, le format de pâtes le plus classique et le plus vendu. Les dégustateurs ont noté des critères comme le parfum, la consistance, la qualité de la semoule et la tenue à la cuisson.

Premier constat qui surprend : Barilla, marque bien implantée en France avec ses célèbres emballages bleus et considérée comme un gage de qualité par beaucoup de Français, ne figure même pas dans le top 10 ! Une sacrée claque pour ce géant de l'industrie des pâtes. Par contre, on retrouve dans ce classement des marques distribuées par des enseignes bien connues des consommateurs français comme Lidl !

Mais quelles sont donc les meilleures pâtes selon les experts transalpins ? Certaines marques ne sont pas vendues dans l'Hexagone en dehors de certains magasins spécialisés mais d'autres sont facilement dénichables dans votre supermarché favori. Par exemple, à la 8e place, on retrouve une référence de la marque De Cecco. Les pâtes biologiques de la marque Combino vendues chez Lidl prennent aussi une belle 7ème place.

Dans le top 5, on retrouve en 5ème place les spaghettis Esselunga, d'une grande enseigne de supermarché italienne, puis surtout en 4ème position ceux de la Molisana, aussi distribué en France. Mais le grand vainqueur de ce classement n'est autre que Garofalo avec ses spaghettis n°9 Gragnano IGP. Cette appellation protégée désigne des pâtes fabriquées dans la petite ville de Gragnano près de Naples, considérée comme la capitale mondiale de "la pasta". Les pâtes Garofalo, faites à partir de blés italiens et étrangers sélectionnés, se distinguent par leur belle couleur dorée, leur parfum délicat de semoule fraîche et surtout leur texture exceptionnelle à la fois tendre et ferme, qui leur vaut la première place selon ces experts.

© Adobe Stock

La bonne nouvelle, c'est que le grand gagnant Garofalo est largement distribué dans les supermarchés français. Vous pouvez donc vous offrir le nec plus ultra des spaghettis sans passer la frontière ! Chez nous, les paquets bleus de Barilla trustent les rayons, mais après lecture de ce classement, peut-être serez-vous tenté de changer vos habitudes...

Attention toutefois, ce classement ne concernait que des pâtes italiennes. Or, les amateurs de Lustucru ou Panzani le savent bien, il est aussi possible de trouver en supermarché des pâtes 100% françaises. Cocorico ! Ce panel d'experts italiens ne les a donc pas testées lors de son grand comparatif. A vous de vous faire votre avis... Après tout, chacun a aussi ses pâtes préférées, tant au niveau de la marque que du type de pâtes.