Des pastilles anti-vomitives dans les burgers ? McDonald's révèle enfin d'où viennent les bulles blanches sous le pain

Accusé depuis plusieurs années de dissimuler des pastilles anti-vomitives dans ses burgers, McDonald's prend enfin la parole.

Depuis plusieurs années, le débat sur l'origine du rond blanc visible sous les burgers de l'enseigne McDonald's fait rage. D'abord née sur les réseaux sociaux, la question a fait le tour du pays, jusqu'à être évoquée dans les journaux télévisés de TF1 ou de France Info. Pour certains consommateurs, cela ne fait pas de doute : il s'agit d'une pastille anti-vomitive.

Lassé des rumeurs et des accusations, McDonald's a répondu lui-même à la question que tout le monde se pose. L'enseigne de restauration rapide née aux États-Unis est allée jusqu'à dédier une page entière de son site internet à cette question. Vidéos et infographies à l'appui, McDonald's assure que cette petite tache blanche ne sert pas à éviter les nausées. "Il n'y a pas de pastille dans nos buns ! Ce rond blanc, que l'on voit sous les pains des burgers et qui est appelé parfois à tort "pastille blanche" en raison de sa forme, est lié au procédé de fabrication des pains", indique l'enseigne de restauration rapide sur son site internet.

Mais alors d'où vient vraiment cette trace présente sur les 600 millions de buns fabriqués chaque année ? "Ce cercle est simplement une bulle d'air qui se forme entre le moule et la pâte lors de la mise en moule du pâton. À la cuisson, la partie en contact avec le moule dorera, tandis que celle en contact avec la bulle d'air formera ce cercle blanc." Voilà tout !

Aussi interrogé sur l'ingrédient secret qui rend ses frites si reconnaissables, McDonald's assure… qu'il n'y en a pas ! "Oubliez les légendes urbaines et autres fausses informations, il n'y a bien sûr pas de silicone dans nos frites !", indique la marque au M jaune. De quoi redonner la frite aux plus sceptiques…

Pour ceux qui se questionnent sur la véritable composition des fameux nuggets de poulet, l'enseigne américaine livre aussi sa réponse. La panure est tout d'abord faite à partir de céréales, d'eau, de poudre à lever, d'épices et de céleri. En ce qui concerne la viande, "certains pensent qu'ils sont fabriqués à base de poussins, d'ingrédients impropres à la consommation ou même avec de la pâte rose. Et pourtant, rien de tout cela", répond la marque. Elle indique que les nuggets sont fabriquées à partir de poulet. Un coup d'œil sur la fiche produit permet de retrouver 46 % de poitrine de poulet. Et pour le reste ? De la farine, de la semoule, plusieurs types d'amidons ou encore du sel y sont ensuite ajoutés pour obtenir la texture des nuggets. On y trouve aussi de l'huile de colza, de l'huile de tournesol… et du sucre ! Une (très) longue liste d'ingrédients tout de même…