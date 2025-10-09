La France est détrônée, la meilleure moutarde du monde vient de ce pays insoupçonné

Alors que les Français pensaient être les meilleurs producteurs de moutarde au monde, le classement des championnats du monde 2025 en a décidé autrement.

Qui d'autre que la France peut se targuer d'être le roi de la moutarde ? Grâce à la Bourgogne et à la moutarde de Dijon, dont la recette est si précieuse qu'elle est protégée par un décret datant de 1937 , la réputation de l'Hexagone n'est plus à faire. Pourtant, le goût prononcé et les graines brunes et noires de la moutarde de Dijon n'ont pas suffi pour remporter les derniers championnats du monde de la moutarde. Une véritable humiliation...

Organisé au cours de l'été, l'événement a rassemblé plus de 50 juges. Ils ont dégusté une à une "des moutardes venues de Finlande, de Hongrie, de Pologne, de France, du Japon, d'Autriche, du Canada, de Suède et d'Argentine", indique le National Mustard Museum, organisateur du championnat annuel. "Plus de 250 moutardes du monde entier ont participé au concours cette année", ajoute-t-il. Et le résultat des votes a été unanime !

Qui a bien pu rafler à la France cette médaille d'or tant attendue ? Il ne s'agit ni du Canada, ni de la Russie, ni même de l'Inde, qui font également partie des plus gros producteurs au monde. Le précieux premier prix a en réalité été décerné au producteur d'un pays dont ce condiment est loin d'être la spécialité.

Un pot de la Klosterprodukter Julsenap, élue meilleure moutarde du monde en 2025 © WWMC

En effet, c'est l'édition de Noël d'une moutarde fabriquée par le producteur finlandais Olle Dahl qui a été élue meilleure du monde. "Fabriquée sur l'île reculée de Kökar, cette moutarde robuste de style scandinave a remporté haut la main le prestigieux prix de Grand Champion", explique le National Mustard Museum.

"Ce qui distingue cette moutarde, c'est son profil aromatique intense", souligne l'organisateur du concours. En effet, cette dernière est plus piquante et sucrée qu'une moutarde classique. Mais ce n'est pas tout. La moutarde finlandaise appelée Klosterprodukter Julsenap comporte aussi une "teneur remarquable en miel (17 %), qui équilibre parfaitement le piquant et la douceur naturelle et riche." À titre de comparaison, les moutardes douces industrielles comme Amora ou Maille comportent entre 4 et 12 % de miel. De quoi éveiller la curiosité des amateurs de cuisine.

Mais que les Français se rassurent, c'est bien une moutarde tricolore qui a décroché la médaille d'or dans la catégorie des moutardes de Dijon. Il s'agit d'une création de la moutarderie mythique Pommery. Celles et ceux qui souhaitent déguster la recette vinaigrée devront débourser environ 7 € pour un pot de 100 g. Déjà récompensée d'une médaille d'argent dans sa catégorie en 2023, la moutarde de Dijon Pommery a donc fait encore mieux en 2025 et remporté sa catégorie à défaut du titre suprême. Cocorico !