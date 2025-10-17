Arrêtez d'utiliser une casserole pour cuire les pâtes : cette méthode réduit la vaisselle et fait gagner du temps

Grâce à cette astuce très répandue dans les pays anglophones, vous passerez moins de temps à cuisiner vos pâtes et à faire la vaisselle.

Lorsque les soirées sont longues et chargées, un seul plat s'impose : les pâtes. Même ceux qui détestent la cuisine le savent, il existe presque autant de formes de pâtes que de sauces pour les agrémenter. Seul problème : leur préparation peut vite être chronophage. Entre les longues minutes nécessaires à faire bouillir l'eau, celles dédiées à la cuisson des pâtes, et celles réservées à l'élaboration des accompagnements, nous pouvons vite passer du temps en cuisine.

C'est pour cette raison que les vrais experts de la cuisine ont abandonné ce procédé pour se concentrer sur une alternative beaucoup plus rapide. Cette dernière permet non seulement d'éviter le temps d'ébullition de l'eau, mais aussi de réduire le nombre d'ustensiles à laver après le diner. Pour ce faire, il suffit de cuire ses pâtes dans une poêle.

Oui, vous avez bien lu, de plus en plus de recettes ne nécessitant qu'une seule poêle sont en train de voir le jour. On les appelle couramment les "one pot pasta". Cela signifie littéralement de cuire tous les aliments d'un plat en même temps, dans un seul récipient, généralement sans eau. Les pâtes utilisent les accompagnements, comme la sauce tomate, pour cuire et devenir plus fondantes.

Il existe de nombreuses recettes de pâtes à la poêle, mais l'une d'entre elles est si accessible qu'elle est appelée "pâtes à la tomate les plus faciles du monde" par les abonnés de @TamingTwins, une cuisinière et créatrice de contenus américaine. Voici comment la réaliser.

Pour commencer, il faudra réunir :

350 g de spaghettis

400 g de tomates en conserve

Un oignon tranché

Quatre gousses d'ail pelées et tranchées

Deux cuillères à soupe d'huile d'olive

Quatre cuillères à soupe de pesto

Trois cuillères à soupe de purée de tomates

Un litre de bouillon de légumes

Une cuillère à café de sel

1/2 cuillère à café de poivre noir

200 g de tomates cerises

75 g de parmesan râpé

Dans une poêle, versez les spaghettis, les tomates en conserve, l'oignon, l'ail, l'huile d'olive, le pesto, le sel, le poivre et le bouillon. Couvrez le tout et laissez cuire à feu moyen pendant environ 10 minutes, jusqu'à ce que les pâtes soient presque cuites. Incorporez ensuite les tomates cerises et laissez cuire trois à quatre minutes. Les pâtes doivent être tendres et les tomates cerises bien cuites. Il ne vous reste plus qu'à servir les assiettes, les parsemer de parmesan et déguster. Bon appétit !