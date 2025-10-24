Vers une pénurie mondiale de matcha : "notre offre ne peut pas répondre à une telle demande"

Devenu la boisson la plus populaire de ces dernières années, le matcha sera-t-il victime de son succès ?

Il est consommé par les moines bouddhistes depuis près de 1500 ans mais pourrait disparaitre en quelques mois seulement. Le matcha a traversé les frontières de l'Asie à une vitesse fulgurante, portée par les réseaux sociaux et la soif de découverte de nouvelles boissons chaudes revigorantes et colorées. Devenue de plus en plus populaire grâce à sa teinte originale et ses vertus énergétiques et cardiovasculaires, la poudre vert gazon est aujourd'hui vendue dans tous les coffee shops, cafés et dans la plupart des supermarchés du pays.

Problème, son statut de star des réseaux sociaux semble mettre le Japon sous pression. Depuis plusieurs mois, le pays alerte sur la trop forte demande mondiale, qu'il peine à satisfaire. Selon le ministère japonais de l'Agriculture, la production de matcha a triplé entre 2010 et 2024. Les exportations de cette poudre vers l'Union européenne ont également augmenté de 190 %. Une situation tendue qui pourrait ne pas durer. "Notre offre ne peut pas répondre à une telle demande", alarme le Conseil japonais de promotion des exportations de thé.

"Certains cafés réclament un kilo par jour", a même confié la directrice d'une entreprise de production de matcha à la BBC. Une quantité difficile à satisfaire pour les producteurs, car le processus de fabrication de cet or vert est long et artisanal. Les feuilles de tencha, dont est issue la poudre de matcha, doivent être cultivées, récoltées à la main, séchées et broyées à l'aide de moulins à pierre, qui peuvent produire seulement 40 g de matcha par heure. "Il faut des années de formation. C'est un travail de longue haleine qui demande du matériel, de la main-d'œuvre et des investissements", indique l'AFP.

La récolte de feuilles de matcha se fait à la main en Chine et au Japon © CHINE NOUVELLE/SIPA

Cette situation problématique a entraîné la création d'une multitude d'autres thés, faussement identifiés comme du matcha. Ne suivant pas le processus de production traditionnel, ces derniers ont parfois des couleurs moins prononcées, des goûts plus amères ou encore des textures granuleuses. Ils sont pourtant vendus au même prix et sous la même désignation que le "vrai" matcha, car l'appellation n'est pas encore protégée.

Sur son site, l'entreprise de production de matcha Anatae donne les bons réflexes à adopter pour s'assurer d'acheter du véritable matcha. "Le premier réflexe doit être de vérifier la composition du produit. S'il n'est pas composé à 100 % de thé vert, alors le produit que vous avez dans les mains est un imposteur", indique-t-il. "Il doit également être vert vif, et pas kaki ni jaunâtre." Le dernier conseil des spécialistes ? Se méfier des prix trop bas ! "Le matcha est un produit relativement coûteux, car sa production demande beaucoup plus de travail que la grande majorité des autres thés." Gare aux arnaques !