100 000 euros par an sans diplôme : un milliardaire l'assure, "si j'avais 16 ans, je me lancerais dans ce métier"

Un milliardaire a donné ses conseils pour gagner de très grosses sommes d'argent sans avoir besoin de diplômes. Le métier qu'il recommande est très en vogue en ce moment.

33 % des Français âgés de 25 à 34 ans ont un niveau de diplôme supérieur à bac + 2, contre 13 % de ceux entre 55 et 64 ans, indique l'Insee. En effet, les étudiants aspirent de plus en plus à faire de longues études. Et pour cause : plus les études suivies sont longues, plus le taux d'emploi est élevé. 86 % des diplômés de l'enseignement supérieur occupent un emploi, contre 67 % pour les détenteurs du brevet du collège, indiquent d'ailleurs Les Echos.

Pourtant, selon certains milliardaires, il est toujours possible de gagner des sommes d'argent très importantes sans avoir passé une seule journée sur les bancs de la faculté. Mark Cuban, devenu milliardaire lors de la vente de la société broadcast.com à Yahoo ! en 1998, assure même que s'il avait à nouveau 16 ans et "besoin de gagner un peu d'argent supplémentaire", il se lancerait dans une activité ne nécessitant aucun diplôme. Mais, il ne choisirait pas n'importe laquelle, bien sûr. Le métier qu'il viserait rapporte, selon lui, "6 chiffres par an", soit au moins 100 000 euros. Rien que ça !

Mais quelle peut être cette activité si rentable de nos jours qui ne demande aucune qualification ? L'intelligence artificielle, évidemment ! Selon Mark Cuban, il suffirait de se former à l'utilisation correcte des IA et de devenir "prompt engineer". Derrière cet anglicisme, se cache l'un des emplois les plus porteurs de ces prochaines années. En effet, le rôle du prompt engineer consiste à trouver et à rédiger des requêtes (des "prompts" en anglais) pour pouvoir tirer le meilleur parti de l'IA auquel il s'adresse afin d'obtenir le résultat le plus pertinent possible. Même si le titre laisse à penser que qu'ils sont ingénieurs, il n'en est rien. Ni diplôme, ni formation ne sont pour l'instant requis pour devenir prompt engineer. Il faut donc se former… tout seul !

© Adobe Stock

Mark Cuban indique donc qu'il commencerait par "apprendre à rédiger des messages pour des modèles d'intelligence artificielle comme ChatGPT d'OpenAI ou Gemini de Google". De nombreuses ressources sont disponibles sur internet pour se former sans débourser un centime. Attention cependant, de nombreuses écoles se sont montées ces dernières années. Il vaut donc mieux se renseigner avant de payer une formation hors de prix ! Une fois qu'il aurait réussi à maîtriser les outils correctement, le milliardaire américain proposerait de former des entreprises, "notamment des PME, qui ne maîtrisent pas encore l'IA", explique le milliardaire.

Le plan de carrière alternatif du milliardaire semble parfaitement justifié puisque le salaire moyen des formateurs en IA débute autour de 2 900 € brut par mois. Celui des ingénieurs de prompt expérimentés à temps plein peut atteindre 120 000 € chaque année, selon la plateforme d'offres d'emploi ZipRecruiter.

Très recherché aux États-Unis depuis 2020, ce post est de plus en plus présent en France. Sur Indeed, de plus en plus d'offres d'emploi de prompt ingineer sont postées chaque jour. Parmi les entreprises intéressées, on compte Octopus Energy, Veolia Environment, Sweep ou encore Adobe.