C'est l'astuce toute simple des Japonais pour cuire le riz à la perfection : tout se passe avant la cuisson

Les Japonais sont les maîtres du riz grâce à l'astuce qu'ils utilisent avant la cuisson pour lui donner sa consistance si appréciée.

Cultivé depuis plus de 2000 ans, le riz est l'aliment central de la culture japonaise. Encore plus répandu qu'en Europe, il se situe au cœur de la gastronomie, mais aussi des rituels culinaires très développés du pays. Culture, lavage, préparation, cuisson, présentation, tous les détails de son traitement ont une importance capitale.

Il n'est donc pas étonnant que les Japonais aient en leur possession quelques secrets pour cuisiner cette céréale à la perfection. L'un d'eux concerne une étape qui précède la cuisson du riz. Très simple, mais pourtant essentielle pour atteindre la texture servie dans les grands restaurants, elle est souvent négligée hors de l'Asie.

En réalité, c'est l'étape du rinçage du riz qui est la plus importante dans la culture japonaise. Laver le riz plusieurs fois permet d'éliminer l'excès d'amidon, un glucide qui, à la cuisson, pourrait le rendre collant et dense. Cela permet aussi de rincer les résidus de pesticides, les poussières et les impuretés. Cette étape, très importante aux yeux des cuisiniers, garantit ainsi que les grains restent aérés et conservent leur texture élastique tant appréciée. Un petit tour de main tout simple pour se régaler !

Attention, le rinçage doit toujours être réalisé avec de l'eau froide. C'est le meilleur moyen de se débarrasser de toutes les impuretés. " Pour un rinçage efficace, vous pouvez plonger la quantité de riz que vous allez cuire dans un récipient d'eau froide. Mélangez et observez l'eau qui commence à se troubler", indique le site internet spécialisé Hériztage. Égouttez ensuite avec une passoire et renouvelez l'opération jusqu'à ce que l'eau soit plus claire. Une fois que votre riz est propre et bien rincé, vous pouvez commencer la cuisson comme à votre habitude.

Le rinçage du riz ne fait pourtant pas l'unanimité, surtout parmi les chefs cuisiniers professionnels européens. Il arrive que cette étape modifie la texture d'un riz rond utilisé pour un risotto ou d'un riz voulu plus collant. Par ailleurs, les riz de qualité contrôlée devraient pouvoir être cuisinés sans rinçage préalable sans prendre trop de risque.