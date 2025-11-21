"On croirait qu'il est fait maison" : ce plat Picard à 4,70 euros est le mieux noté - il est parfait pour l'hiver

Ce plat qui fait l'unanimité auprès des clients de Picard est idéal pour se remettre d'une longue journée d'hiver.

L'hiver s'est enfin installé sur la France. Pour supporter le froid, nous n'avons qu'une envie : ne consommer que des plats chauds et réconfortants. Et cela tombe bien, puisque le plat le mieux noté sur le site internet de Picard est parfait pour les journées fraîches passées sous un plaid au coin du feu !

"Un pur délice. C'est un régal. Parfaitement bien assaisonné. Nous en reprendrons", "On croirait qu'elle est faite maison tellement elle est savoureuse", "excellent"... Parmi les 109 avis positifs reçus, les clients qui ont déjà goûté à cette recette ne tarissent pas d'éloges. Et il faut bien avouer que cette dernière a tout pour plaire. Vendue 4,70 € pour quatre portions, elle est cuisinée à partir de légumes d'hiver certifiés bio et d'origine Europe et reçoit un B au nutri-score.

Vous l'aurez compris, ce ne sont ni les lasagnes, ni les tagliatelles à la carbonara Picard qui montent sur la première place des plats Picard les mieux notés. Ils sont en effet détrônés par le velouté de courge, butternut, carotte et navet. Une soupe "d'une onctuosité folle et tout le monde raffole de son goût délicat", se vente même l'entreprise spécialisée dans les produits surgelés.

© Picard

"C'est ma soupe préférée, la meilleure toutes marques confondues. Cerise sur le gâteau, elle est bio et cuisinée avec des ingrédients naturels. Je l'adore et j'en mange pratiquement tous les jours…", confirment par ailleurs les accros. Pour en profiter, l'enseigne propose de verser la quantité nécessaire dans une casserole et de la cuire à feu moyen et à découvert en remuant régulièrement. Que ceux qui détestent cuisiner se rassurent, la préparation peut aussi être réchauffée au micro-ondes !

Côté dessert, le moelleux au chocolat individuel reste indétrônable. Vendu 3,99 € par lot de deux, il charme les clients de Picard depuis de nombreuses années. "Délicieux","un vrai régal", "incontournable pour la fin du repas"... les amateurs de sucreries en ont fait l'une des meilleures ventes de l'enseigne française. Malheureusement, le gâteau chocolaté n'est pas aussi bon que le velouté de courges pour le corps. Il n'est noté que D au nutri-score. Il ne faut donc pas trop en abuser !