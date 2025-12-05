Oubliez le sucre : de plus en plus de personnes mettent de l'huile d'olive dans leur café et ça change tout

Cette astuce de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux pourrait bien charmer ceux qui n'aiment pas encore le café.

Le sucre dans le café serait-il de l'histoire ancienne ? Alors que plusieurs pays comme la Turquie, le Vietnam et la Scandinavie préfèrent y ajouter du sel pour relever son goût, de plus en plus de connaisseurs se mettent à y verser quelques gouttes d'huile d'olive. Une habitude qui peut paraître étrange, mais qui se répand comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux, grâce à ses nombreux avantages.

Alors que le sucre est utilisé pour adoucir le gout du café, il est souvent pointé du doigt par les puristes, car il masque les arômes de la boisson. "Le sucre ne rend pas seulement le café plus sucré, il modifie son profil de goût et son équilibre", souligne James Hoffman, vainqueur du Championnat du monde de barista en 2007. Ce problème, impossible à surmonter par les spécialistes, n'est pas causé par l'utilisation d'huile d'olive.

L'or vert est tout d'abord utilisé par les amoureux du café pour son goût et sa texture. "Bien que cela puisse paraître inhabituel, une petite touche d'huile d'olive de qualité dans un espresso ou un latte apporte une texture veloutée à la boisson", explique le site spécialisé Barrista Microtorrefacteur. "De plus, l'huile aide à adoucir l'amertume du café tout en lui donnant une note de fraîcheur", exactement ce que les utilisateurs de sucre recherchent !

© Gemini

Mais ce n'est pas le seul avantage. L'huile d'olive a de nombreux effets positifs sur notre corps. Mélangée au café, elle agit sans que nous nous en rendions compte. " L'ajout d'huile d'olive au café présente de nombreux bienfaits ! L'huile d'olive est réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires, sa contribution à la santé cardiovasculaire, et bien plus encore – ce qui en fait un excellent complément pour votre café", souligne le sommelier en huile d'olive Michel Favuzzi.

Pour pouvoir profiter de toutes les vertus du café et de l'huile d'olive, l'important est de choisir une huile de qualité. Les quantités peuvent, elles, être adaptées en fonction des goûts de chacun. Si vous n'êtes pas convaincu par cette recette, une alternative tout aussi délicieuse est d'opter pour une touche d'huile de coco dans votre café. Tout comme l'huile d'olive, l'huile de coco apporte une texture crémeuse et une légère touche sucrée à votre tasse de café du matin.