C'est le gratin dauphinois parfait à Noël : la recette simplissime de Julie Andrieu ne contient que ces 5 ingrédients

Le gratin dauphinois de Julie Andrieu ravit tous les invités à Noël. La recette ne contient que 5 ingrédients et est très simple à faire.

En trouverez-vous à table pour les fêtes cette année ? Peut-être tant le gratin dauphinois fait partie des accompagnements courants à Noël, par exemple pour accompagner nos traditionnelles volailles. Ce plat est ancestral, connu de tous, séduits petits et grands mais peut aussi causer quelques discussions ! Chacun a son petit secret, sa recette familiale, son petit truc en plus... Mais attention, à vouloir ajouter fromage, épice ou autre ingrédient secret sorti de votre imagination ou des mémoires du grand-oncle aventurier en cuisine, on risque de tout gâcher !

Et si tout le secret d'un bon gratin dauphinois était dans la simplicité ? La référence Julie Andrieu nous le rappelle encore en nous livrant SA recette du gratin dauphinois : une recette ultra-simple qui ne contient que 5 ingrédients, qui peut être faite un peu à l'avance et est toujours un succès à table.

Passons donc aux ingrédients puis à la recette. Pour réaliser ce gratin pour 6 personnes, il vous faut :

1 kg de pommes de terre

70 cl de crème liquide pasteurisée ou entière

1 grosse gousse d'ail

Un peu de noix de muscade

2 cuillères à café de fleur de sel

A noter que la noix de muscade est facultative, les puristes du Dauphiné diront d'ailleurs qu'elle n'a rien à faire là. Julie Andrieu se serait-elle aventurée ? Non, la journaliste culinaire le précise d'ailleurs dans sa vidéo : "de la noix de muscade, si on veut". Chacun gardera donc une petite touche de liberté bien française ! Pour le choix des produits, la clé sera surtout d'opter pour des pommes de terre à chair ferme. Julie Andrieu conseille d'opter par exemple pour la Mona Lisa, la Roseval ou la Charlotte. Cette dernière est toute designée puisqu'elle apportera un peu de douceur en plus. Veillez à bien les choisir de taille et de calibre similaires pour une cuisson uniforme.

Une fois choisies, commencez par laver, sécher puis éplucher vos pommes de terre. Coupez-les ensuite en fines tranches d'environ 3 mm d'épaisseur, de préférence à l'aide d'un robot ou d'une mandoline pour une cuisson homogène.

Dans un saladier, mélangez la crème, l'ail émincé, la noix de muscade râpée, la fleur de sel et un peu de poivre blanc (environ 20 tours de moulin). Préchauffez le four à 140 degrés en chaleur statique.

Beurrez généreusement un grand plat à gratin. Incorporez les tranches de pommes de terre dans le mélange et enrobez-les bien à la main. Versez le tout dans le plat, en disposant joliment les tranches du dessus si vous le souhaitez. Faites attention à ce qu'elles ne collent pas entre elles pour qu'elles soient bien imbibées sur les deux faces.

Il ne reste plus qu'à enfourner jusqu'à ce que le dessus soit bien doré, sans avoir besoin du grill. Le mode préférentiel sera une chaleur statique à 180 degrés, pour ne pas trop agresser les pommes de terre fermes. Programmez 45 minutes de cuisson, sans gril. Sortez ensuite du four, vérifiez avec une pointe de couteau la cuisson des pommes de terre, remettez un peu au four si nécessaire puis laissez tiédir 10 minutes avant de déguster. Bonne nouvelle si vous êtes dans le rush : le gratin dauphinois se réchauffe aussi très bien !