Elle gâche complètement le goût du champagne, cette mauvaise habitude est pourtant très commune

Quelques règles simples sont à connaître avant de servir du champagne le soir du Réveillon. Succès garanti !

Une fête n'en serait pas vraiment une sans une petite dégustation de champagne avant le repas. Que cela soit pour Noël, le Nouvel An ou même un anniversaire, c'est à l'ouverture des bouteilles que la célébration a réellement lieu. Mais, il ne suffit pas de déboucher la bouteille de manière spectaculaire pour surprendre les convives. L'important reste le goût du célèbre vin effervescent.

C'est bien connu, le champagne ne doit surtout pas être servi trop chaud. Mais, l'idée selon laquelle il doit être servi très froid est fausse également ! Déguster un champagne trop froid a un effet anesthésiant sur les papilles gustatives. Il sera ainsi difficile de profiter de la dégustation s'il est servi à une température trop basse. "La température idéale pour servir un champagne brut, en apéritif, se situe entre 6° et 9 °C", indique le site spécialisé Champmarket. "Avec son réchauffement dans le verre, le champagne est dégusté dans de bonnes conditions entre 8 et et 12 °C." Au-dessus de 12°C, le champagne peut par ailleurs paraître beaucoup moins vif et les bulles plus grossières.

Pour éviter cette erreur malheureuse, il est ainsi conseillé de placer les bouteilles dans un bac rempli d'eau et de glaçons. Une manière de le conserver au froid, et de procéder à un service chic, comme au restaurant ! "En 20-30 minutes votre champagne atteindra la température de service idéale", conseille le site spécialisé. Ceux qui ne disposent pas de ce genre de bac peuvent également rafraîchir leur champagne dans le bas du réfrigérateur. Mais là aussi, le timing est assez précis. Le champagne doit y être disposé en position couchée pendant environ 4 heures.

Peu importe la façon de refroidir le vin, il reste deux erreurs à ne surtout jamais faire. "Il est formellement déconseillé de rafraîchir votre champagne au congélateur, au risque d'annihiler complètement les arômes", prévient Champmarket. "Le champagne est un produit sensible et délicat qu'il vaut mieux respecter." De même, refroidir les verres de service au réfrigérateur ou les glacer avant d'y verser le champagne, est une vraie erreur qui vous fera passer pour un débutant. Évitez donc d'y faire tourner des glaçons ou de la glace pilée, ce geste pourrait altérer les qualités de votre vin.

Et pour ceux qui pensent encore qu'il est impressionnant de faire sauter le bouchon à travers la salle à manger au moment de servir, Champmarket n'a qu'une seule réponse : "les règles de savoir-vivre recommandent de maîtriser le bouchon, de le dégager délicatement du goulot, sans le laisser échapper, avec discrétion." À bon entendeur !

(*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération).