"Ça me met hors de moi" : voici pourquoi il ne faut jamais consommer ce café que l'on trouve partout

Ce n'est pas parce que tout le monde consomme ce café qu'il faut le boire sans crainte. Cette experte en dégustation nous prévient.

Le café est une boisson indispensable pour de nombreux Français. En effet, plus de 8 Français sur 10 assurent en boire tous les jours, en moyenne 2 à 3 tasses par jour, selon une étude Opinion Way. Ces chiffres impressionnants en font la boisson chaude la plus consommée en France.

Si chacun peut vérifier et s'assurer de la propreté de sa machine personnelle installée dans sa cuisine, il arrive que nous consommions des cafés plus sales que d'autres. C'est ce qu'a expliqué Marisa Baqué, championne espagnole de dégustation de café. Considérée comme l'une des plus grandes expertes mondiales en dégustation et torréfaction, elle milite pour une plus grande reconnaissance des risques que provoque un type de café très particulier.

On ne parle pas ici du café servi dans un bar, ni celui que l'on achète tous les jours au Starbucks avant de rentrer au bureau. C'est le café issu des machines industrielles qui s'attire les foudres de la spécialiste. À la question : "Que pensez-vous du café préparé à la machine ?", cette dernière a une réponse très directe.

"Ça me met hors de moi", indique-t-elle. "Si l'entreprise fait attention à ce que les machines soient propres et qu'elles servent un café de qualité, très bien, mais j'ai du mal à les trouver." Marisa Baqué rappelle effectivement que les machines installées dans les entreprises, sur les aires d'autoroutes, dans les gares ou les hôpitaux ne sont généralement jamais nettoyées.

Des nettoyages et désinfections d'intérieur et d'extérieur réguliers sont souvent obligatoires pour ce genre de machine haut débit. Mais, dans les faits, c'est une toute autre histoire. Une étude publiée dans Science Direct a analysé la contamination microbienne de distributeurs automatiques de boissons chaudes dans le sud de l'Italie. Elle identifie notamment les parois internes et les buses de distribution comme des "zones de contamination microbienne importantes".

"Des bactéries comme Bacillus cereus et Staphylococcus aureus ont été détectées à plusieurs endroits dans la machine et parfois même dans le produit fini", soulignait alors l'enquête. Or, une fois ingérées, ces bactéries peuvent être à l'origine de vomissements ou de diarrhées. Un prix à payer élevé pour un simple café pris après plusieurs heures de route, en attendant son train dans une gare ou lors de la sacro-sainte pause café sur son lieu de travail…

Évidemment, les opérateurs ne pratiquent pas tous ce genre de négligences. Certains sont même très sérieux et procèdent à des nettoyages très souvent, voire quotidiennement. MaisMarisa Baqué conseille tout de même d'y faire particulièrement attention...