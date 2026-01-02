"Le paradis des moisissures et des bactéries" : voici pourquoi il ne faut jamais conserver le beurre de cette façon

Cette manière de conserver une plaquette de beurre est très risquée. Elle accélère le risque de développer des moisissures.

Sur le réseau social Reddit, de nombreux amateurs de cuisine se retrouvent quotidiennement pour échanger leurs meilleures astuces. Sur l'un de ces forums, plus de 190 000 membres partagent leurs petits trucs et astuces pour conserver les aliments. Le message de l'un de ses membres a déclenché un débat. Alors que celui-ci présente fièrement sa nouvelle trouvaille pour conserver le beurre, des dizaines d'utilisateurs le mettent en garde sur la dangerosité de celui-ci.

"Mon beurre moisissait vite dedans, ce qui n'arrivait jamais autrement", explique l'un d'eux, "ça devient le paradis des moisissures et des bactéries", confirme un autre. La cause de cette avalanche de messages ? Un beurrier traditionnel. Ici, on ne parle pas du socle recouvert d'une cloche à installer sur le plan de table de la cuisine, mais bien d'un beurrier à eau. Ce petit objet est composé d'un petit récipient à remplir d'eau, et d'un couvercle bombé à remplir de beurre. Ce dernier est plongé dans l'eau, qui a pour rôle de conserver le beurre à une texture fondante, sans avoir besoin de le ranger au frigo.

Très courants dans la région bretonne, mais également dans le reste de la France et dans les pays anglo-saxons, les beurriers à eau sont de véritables pièces de savoir-faire artisanal qui font toujours leur effet dans une cuisine. En revanche, ils présentent aussi de gros risques de moisissure s'ils ne sont pas utilisés correctement.

Comme l'explique une vidéaste à ses 27 000 abonnés sur son compte TikTok, l'eau contenue dans le récipient doit impérativement être changée au moins deux fois par semaine pour éviter qu'elle ne se réchauffe ou stagne trop longtemps. Le récipient doit aussi être nettoyé très soigneusement. Un oubli, une négligence, et c'est la moisissure garantie !

De même, la lumière ne doit absolument pas pouvoir traverser les parois et atteindre le beurre, sous peine de le faire rancir. Dans les commentaires de sa vidéo, la jeune femme explique par ailleurs que ces ustensiles sont très utiles dans les maisons qui restent assez fraiches toute l'année. Une atmosphère trop chaude le fera fondre très rapidement.

Les organismes de protection des consommateurs et les fabricants s'entendent ainsi pour dire que l'endroit le plus sûr pour conserver le beurre reste le réfrigérateur. Il s'y conserve frais pendant plusieurs semaines.