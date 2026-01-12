Peu de gens le savent : quelle est la différence entre les œufs marron et les œufs blancs ?

Mais pourquoi certains œufs de poule sont bruns alors que d'autres sont blancs, voire bleutés ?

Les œufs sont un aliment de base dans de nombreux plats français. Ils sont présents la plupart des petits-déjeuners, des pâtisseries et des plats salés. Très présents en France, les œufs beiges ou bruns sont souvent considérés comme des "vrais" œufs provenant de poules bien traitées, tandis que les œufs blancs ou bleutés sont parfois perçus comme impropres à la consommation. Aux yeux de certains, ils seraient moins bons pour la santé, ou contiendraient des produits chimiques leur conférant cette couleur trop pure.

Ils ont tort. La teinte de la coquille n'indique absolument pas une injection de produit douteux, ni une coquille moins robuste que l'autre. La couleur de la coquille n'est déterminée que par un seul aspect : la race de la poule. "En règle générale, les œufs à coquilles blanches sont produits par des poules à plumes blanches alors que ceux à coquilles brunes proviennent de poules au plumage brun", indique la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Y a-t-il dès lors une différence entre ces oeufs d'un point de vue gustatif ? Certains oeufs sont-ils meilleurs que d'autres ?

© Adobe Stock

Sur le plan nutritionnel, les œufs bruns et les œufs blancs sont identiques, à moins que l'alimentation de la poule ait été enrichie par des acides gras, par exemple, ajoute la Fédération. Les œufs marron ne sont ainsi pas plus sains que les blancs, très consommés aux Etats-Unis. Ce n'est donc pas parce que l'on trouve rarement des œufs blancs dans les rayons des supermarchés français qu'il faut s'en méfier.

Mais dans ce cas, d'où viennent les œufs à la teinte bleutée ? Sont-ils dangereux pour notre santé ? Toujours pas ! Ils sont en fait extrêmement rares, car l'Araucana, la poule dont ils sont issus, ne se trouve qu'au Chili. De plus, cette dernière bien moins pondeuse que toutes les autres. De quoi réduire tout espoir de trouver une boîte d'œufs bleus dans une épicerie française.

La coloration de l'œuf peut par ailleurs être modifiée par l'alimentation et les conditions d'élevage de la poule. Un oiseau malade, sous-alimenté ou rendu nerveux par la présence de prédateurs donnera des œufs différents de ceux que sa race produirait en temps normal.