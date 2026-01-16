"Les passer sous l'eau courante": voici pourquoi il faut laver la peau des bananes, même si elle ne se mange pas

Éplucher la banane ne suffit pas pour éviter les risques. Voici ce que vous risquez si vous ne la lavez pas à l'eau avant de la manger.

Certains gestes en cuisine sont devenus de véritables réflexes. Nettoyer les fruits en fait partie. Pommes, tomates, fraises, cerises... Nous avons tous l'habitude de bien les laver avant de les cuisiner. Mais, à l'instar de la clémentine, la banane fait partie de ces fruits qu'il convient d'éplucher avant de les déguster. Ainsi pourquoi devrait-on perdre du temps à les nettoyer si la partie comestible est protégée par une peau épaisse et bien hermétique ?

Parce qu'il ne s'agit en fait que d'une idée reçue, tout simplement. Lorsque l'on coupe ou épluche une banane, des particules de terre, des bactéries présentes sur nos mains comme la salmonelle ou la listeria ou des résidus de pesticides peuvent traverser la peau et atteindre la chair du fruit.

Laver les bananes avant de les manger n'est donc pas un caprice, bien au contraire. "C'est une bonne pratique de manipulation des aliments qui permet de minimiser la transmission de saletés ou de microbes présents sur la peau à la chair du fruit que vous prévoyez de consommer", confirme Tamika Sims, directrice principale de la communication en technologies alimentaires au Conseil international de l'information sur les aliments, au HuffPost.

© 123 RF

Passer les bananes sous un simple filet d'eau claire est efficace pour éliminer la grande majorité des résidus indésirables. Évidemment, il est hors de question d'utiliser du savon, de la Javel ou un autre désinfectant sur des produits comestibles.

Il est ensuite recommandé de sécher le fruit grâce à un chiffon propre. Si vous utilisez un couteau, nettoyez-le rigoureusement pour éviter la prolifération des bactéries et des saletés. Ce lavage est par ailleurs indispensable si vous utilisez la peau pour faire des infusions, des chips ou dans des cosmétiques maisons.

Dans la même optique, il est recommandé de laver la peau des clémentines, des avocats, des citrons et même des melons et des pastèques en été. Les légumes racines comme les carottes, les navets ou les betteraves ainsi que ceux à surface irrégulière comme les brocolis et les choux-fleurs retiennent plus facilement la terre et les impuretés. Il est donc conseillé de les nettoyer à l'aide d'une brosse douce.