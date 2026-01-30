Ce restaurant où le menu coûte 13,50€ est caché sous l'une des plus belles églises de Paris

C'est l'une des églises les plus visitées de la capitale. Elle accueille un restaurant secret et accessible.

La ville de Paris regorge de restaurants immersifs et originaux. Que l'on veuille déjeuner dans la jungle, sous l'océan, sur la Seine ou au premier étage de la Tour Eiffel, toutes les expériences sont possibles dans la capitale. Mais pour déguster un bon repas dans une ambiance hors du commun, il n'y a qu'une condition générale : être prêt à y mettre le prix. À Paris, difficile d'être bien servi pour moins de quelques dizaines, voire parfois quelques centaines d'euros.

Ainsi, seuls les véritables experts ont connaissance de l'existence de l'un des restaurants les plus secrets et les plus abordables de la capitale. Situé sous l'une des plus belles églises de Paris, ce dernier propose un menu unique à 13,50 € chaque midi, du lundi au vendredi. Salon en pierres voûtées, ciel recouvert de nuages, plats 100% maisons et composés à partir d'ingrédients frais... ce restaurant n'a rien de banal.

Situé dans le 8e arrondissement, ce dernier est en vérité un restaurant associatif, dissimulé juste en dessous de l'église de la Madeleine depuis 1969. Habitants du quartier, travailleurs, étudiants, retraités et touristes internationaux s'y pressent tous les midis pour déguster les plats préparés. Dans ce lieu exceptionnel, où les menus uniques sont rendus publics au début de chaque semaine, on peut par exemple déguster un risotto aux champignons, parmesan et poireaux frits, du lieu noir ou encore un curry de poisson.

© Refettorio

Pour la plupart de la clientèle du Foyer de la Madeleine, le prix du repas contenant une entrée, un plat et un dessert s'élève donc à 13,50€ pour les adhérents et 17,50 € si vous n'êtes que de passages. "Des tarifs permettant de proposer les mêmes repas pour 1 e seulement aux personnes en situation de précarité ou de solitude", peut-on lire sur le site internet du restaurant associatif. Le Foyer de la Madeleine est entièrement géré par une équipe bénévole, et une cheffe cuisinière.

Le seul point à prendre en compte avant de venir y manger ? La popularité ! Le Foyer de la Madeleine ne prend pas de réservations, il faut ainsi parfois prendre son mal en patience et faire la queue avant de pouvoir déjeuner sous les cryptes de l'église néoclassique.