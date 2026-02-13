Carnaval : ces costumes sont formellement interdits en France, vous risquez 7500 euros d'amende

Tous les costumes ne sont pas autorisés en France. Porter certains d'entre eux peut etre puni de six mois de prison.

Mardi gras et les autres carnavals arrivent à grands pas et la plupart des enfants ont déjà choisi leurs costumes. Achetés dans un magasin spécialisé ou confectionnés avec soin par les parents pendant de longues soirées, les déguisements représentent très souvent une profession, un sport ou encore un animal inspirant pour la personne qui les porte.

Pourtant, tous les costumes ne sont pas autorisés. Et cette question est très sérieuse pour les autorités françaises. Quiconque ne respecte pas cette interdiction s'expose à une amende très salée, pouvant aller jusqu'à 7500 euros. Cette interdiction formelle concerne la reproduction de l'uniforme de certaines professions. Les individus trop bien costumés pourraient en effet être confondus avec de véritables professionnels et contactés par erreur en cas d'urgence.

Ainsi, selon l'article Article 433-15 du Code Penal, il est parfaitement autorisé de se déguiser en princesse, en monstre, en médecin ou encore en pirate. Policiers et militaires sont les deux costumes interdits lors des carnavals et autres rassemblements festifs. Et on comprend pourquoi ! Imaginez être à la recherche d'un policier et demander de l'aide à un individu ressemblant à l'un d'eux, mais qui n'en a pas du tout l'autorité...

"Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public", stipule l'article en question.

Il n'est pas pour autant totalement interdit d'endosser ces deux costumes. Les enfants y sont par exemples autorisés, car il n'existe aucun risque de confusion. Du côté des adultes, vous pouvez vous déguiser en l'un ou l'autre s'il est très clair au premier regard qu'il ne s'agit que d'un déguisement, et pas d'une reproduction fidèle. Aucun doute ne doit subsister en cas de besoin.