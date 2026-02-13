Le même goût que le vrai ? Moins cher mais sans cacao, ce chocolat est déjà vendu en France

Il est fabriqué à partir de graines de tournesol et de pépins de raisin.

Après le jambon sans viande, la bière sans alcool, le chocolat sans cacao est enfin arrivé sur le marché français. Avant même de l'avoir goûtée, les puristes argumenteront que si elle n'est à base de cacao, une tablette de chocolat n'en est pas vraiment une. Mais pour pouvoir critiquer, la seule véritable question à se poser est pourtant la suivante : a-t-elle le même goût et la même texture que du "vrai" chocolat ?

Si l'on en croit les restaurants gastronomiques et les supermarchés européens, ces tablettes sans cacao valent totalement le coup d'être intégrées à leurs produits. Face à la raréfaction du prix du cacao, et à l'explosion des prix de plus de 55% en trois ans, les chocolatiers ont été forcés de trouver un moyen de continuer à produire, tout en proposant des prix accessibles aux consommateurs.

C'est ainsi qu'est né le ChoViva, chocolat sans cacao créé par l'entreprise Planet A Foods. "Ce produit n'est pas impacté par l'évolution du cours du cacao, ce qui nous permet de maintenir un prix tout à fait correct pour le consommateur. On parle de -20 à -30 % par rapport à un chocolat traditionnel", confirme Anne-Catherine Wagner, directrice générale de la chocolaterie Abtey, dont certains produits sont fabriqués à base de ChoViva.

En plus d'être plus économique, cette invention est aussi plus respectueuse de l'environnement. La production alternative de ChoViva permettrait de réduire l'empreinte carbone de près de 80 % par rapport au chocolat classique, se félicite Planet A Foods. Reste alors la question du goût...

Ces confiseries, confectionnées à base de graines de tournesol et de pépins de raisins torréfiés et fermentés à l'image des fèves de cacao, auraient exactement le même goût que les tablettes classiques, assurent les chocolatiers. "On ne sent pas du tout la différence", "c'est excellent", "incroyable"... Sur internet, celles et ceux qui l'ont déjà testée ne tarissent pas non plus d'éloges. En France, on peut désormais trouver facilement la "tablette alternative sans cacao" Choviva dans les rayons du géant Carrefour.