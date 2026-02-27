On aurait voulu y penser plus tôt : pourquoi les habitués accrochent une tasse à la poignée de leur chambre d'hôtel ?

Une tasse sur la porte de la chambre d'hôtel peut paraître étrange, mais elle a une utilité bien pratique.

Les hôtels du monde entier ont leurs propres codes de conduite. Mettre les serviettes dans la baignoire quand elles sont sales, installer un petit écriteau sur la porte quand on ne veut pas être dérangé trop tôt le matin... Il existe de nombreux moyens de communiquer sans avoir besoin de parler ou d'appeler la réception. Une autre coutume des habitués du voyage étonne généralement les novices alors qu'elle est pourtant très simple et pleine de sens. Il s'agit de glisser une tasse à café sur la poignée de la porte d'entrée.

Se retrouver seul dans une chambre d'hôtel vite peut devenir stressant, voire angoissant, surtout la nuit. Si vous craignez que quelqu'un tente de s'introduire discrètement dans votre chambre pendant votre sommeil ou votre douche, attrapez une tasse à café. On en trouve désormais dans presque toutes les chambres d'hôtel. Glissez ensuite son anse autour la poignée de porte et disposez-la en équilibre au bout de la poignée. Si quelqu'un ouvre la porte de l'extérieur en pleine nuit, la tasse glissera et tombera sur le sol, ce qui devrait vous réveiller. Si vous ne vous réveillez pas à cause du bruit, vous pourrez tout de même en conclure que quelqu'un a essayé de s'introduire dans votre chambre et prévenir le personnel.

Si la tasse que vous avez à votre disposition n'a pas d'anse, pas de panique. Vous pouvez simplement la poser en équilibre sur la poignée de façon à ce qu'elle tombe si quelqu'un tente d'entrer. Vous pourrez vous endormir en toute sécurité.

Quelques gadgets existent aussi pour ceux qui veulent se sentir encore plus en sécurité. Sur Amazon, il est par exemple possible de se procurer des butées de portes pour quelques euros seulement. Il suffit d'en glisser un sous la porte de votre chambre lorsqu'elle est fermée pour vous assurer que personne ne pourra l'ouvrir de l'extérieur. Certaines butées déclenchent même une alarme lorsqu'elles sont enclenchées. Attention tout de même à ne pas réveiller tous vos voisins si vous oubliez de l'éteindre de lendemain matin !

Des cadenas portables sont aussi en vente sur la plateforme américaine. Grâce à un mécanisme tout simple, ils se glissent dans l'entrebâillement de la porte et empêchent toute intrusion. Rassurez-vous, les hôtels ont généralement des systèmes de sécurité très au point auxquels nous pouvons faire confiance. Caméra, personnel de sécurité, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.