Voici les 5 comportements de clients qui agacent le plus les serveurs au restaurant

Un groupe de serveurs dans des restaurants a listé les cinq attitudes qu'ils détestent le plus de la part de leurs clients.

Le quotidien des serveurs dans les restaurants ou dans les bars n'est pas toujours facile. Ils doivent organiser leurs journées autour d'horaires hachés, passer des heures debout et marcher plusieurs kilomètres sans s'arrêter en slalomant entre les tables, un plateau à la main. A ces multiples tâches, s'ajoute la gestion des clients, qui peut parfois s'avérer délicate.

Sur le réseau social Reddit, un groupe de serveurs et de serveuses a listé les comportements de consommateurs qu'ils détestent le plus. Leur première plainte concerne "les parents qui ne contrôlent absolument pas leurs enfants". "Nous ne sommes pas des baby-sitters gratuites", rappellent les serveurs. "Laisser votre enfant courir dans tout le restaurant pendant que vous mangez est dangereux pour le personnel, mais aussi dangereux pour votre enfant".

Les professionnels de la restaurations confient également se méfier des clients qui ont pour habitude faire de grands gestes irrespectueux au lieu de les appler avec politesse. "Si je ne peux pas venir vous voir tout de suite, attendez quelques secondes", demande l'une des membres du groupe Reddit. "Ne levez pas votre verre en le secouant devant moi. Je ne suis pas sûre que vous réalisiez à quel point c'est insultant". La prochaine fois que vous serez pressé au restaurant, préférez donc glisser un petit mot discret à votre serveur plutôt que lui faire des grands signes à travers la salle...

© Adobe Stock

La troisième plainte des serveurs ? Les changements trop nombreux que nous demandons parfois lorsque nous commandons un plat. Bien sûr, il est autorisé de préférer une sauce ou une cuisson à une autre, "mais quand j'écris pratiquement un roman d'instructions spéciales, c'est trop", explique l'un des serveurs. Si vous êtes dans ce cas, il est peut-être plus judicieux de choisir un autre plat directement. Et si quelque chose ne va pas dans l'assiette qui vous a été servie, faites le savoir "tout de suite" à la personne qui se charge de votre table. Si vous mangez tout et que vous vous plaigniez ensuite, il sera difficile d'être pris au sérieux afin d'avoir un remboursement.

Un dernier comportement attise la haine de la plupart des serveurs. Il ne concerne pas le repas à proprement parler mais plutôt la façon dont vous quittez - ou pas - votre table. "Quand vous avez fini de manger, que l'addition est payée et que vous restez assis là avec votre groupe à discuter pendant des heures... ce n'est pas acceptable", s'indignent les serveurs. "Non seulement vous interférez avec mon travail mais vous êtes aussi incroyablement impoli envers les gens qui attendent une table". Nous vous conseillons ainsi de terminer votre conversation à l'extérieur du restaurant, et ce, même s'il fait froid ou qu'il pleut.