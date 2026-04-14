Mon coiffeur a raté ma coupe, suis-je obligé de payer ?

Etes-vous forcé de payer la prestation si vous ressortez de chez votre coiffeur avec une coupe que vous n'aviez pas demandé ?

Aller chez le coiffeur peut être un véritable challenge pour les moins confiants d'entre nous. Il faut savoir exprimer correctement ce que l'on souhaite, mais aussi réussir à se faire entendre fermement lorsque le service rendu n'est pas à la hauteur de nos attentes.

Couleur trop lointaine de celle demandée, frange pas droite, racines trop visibles... nombreuses sont les raisons d'être mécontents d'un rendez-vous capillaire. Mais ces petits "ratés" ne donnent pas pour autant le droit de quitter le salon de coiffure sans payer la prestation. "Contrairement à d'autres professionnels, un coiffeur est soumis juridiquement à une obligation de moyens et non de résultat, selon l'article 1231-1 du code civil", explique l'organisme 60 Millions de Consommateurs.

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Cela signifie en clair que le coiffeur a la charge de répondre à la demande du client du mieux possible, mais qu'il ne peut pas être tenu pour responsable d'un résultat qui ne lui convient pas. Cela veut donc dire que vous ne pouvez pas refuser de payer simplement parce que votre nouvelle coupe ne vous plaît pas. Ainsi, à moins que le travail ait été réalisé par un apprenti sans surveillance, ce qui peut être considéré comme une faute professionnelle vis-à-vis du client et ne se produit que très peu, vous avez l'obligation de régler le service.

Mais la réponse n'est pas aussi stricte qu'elle en a l'air, et comporte une autre exception. "Si le coiffeur a commis une faute, sa responsabilité peut être engagée", indique 60 Millions de Consommateurs. Cela peut par exemple être le cas si vos cheveux sont brulés au cours du soin, ou si votre coiffeur utilise un produit qui vous provoque une réaction allergique alors qu'il aurait dû faire un test. La recherche d'une solution amiable, comme une coupe gratuite, est bien sûr toujours à privilégier avant d'avoir recours à la voie légale, mais il est important de connaître vos droits.

Et que se passe-t-il en cas de vol dans le vestiaire du salon ? Là aussi, la loi est assez claire : c'est au professionnel de réparer le préjudice. Les affaires que vous confiez à votre prestataire sont sous sa responsabilité. En cas de vol d'un manteau ou de perte d'un sac à main, il est donc tenu de vous dédommager.