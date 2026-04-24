Urine d'animaux, solvants industriels, encre... : voici pourquoi il ne faut jamais acheter un parfum de contrefaçon

La composition des parfums de contrefaçon laisse vraiment à désirer, elle peut même être inquiétante.

Moins chers, mais à quel prix ? Alors que de plus en plus de publicités sur Instagram ou Tiktok ventent les prix bas de parfums copiés sur les vraies marques de luxe, les experts du secteur altertent sur la dangerosité des ingrédients utilisés dans les contrefaçons.

Comme l'explique le site internet doine.gouv.fr. "Les parfums contrefaits peuvent contenir des produits chimiques comme du méthanol, de l'acétone ou des solvants industriels". Mais ce n'est pas tout : "des allergènes non déclarés, susceptibles de provoquer des irritations cutanées, des rougeurs ou des réactions allergiques sévères" sont aussi régulièrement trouvés dans la liste des ingrédients.

Pire : certains parfums contrefaits contiendraient de l'urine d'animaux. En mai 2015, des douaniers niçois avaient par exemple saisi près d'un millier de flacons de parfum contrefaits dont plusieurs contenaient de l'urine de cheval, faisant office de conservateur. Ces dernières peuvent provoquer des irritations ainsi que des allergies. Parmi les autres points problématiques, l'encre de l'étiquette et les flacons utilisés ne respectent pas nonplus les normes françaises ou européennes. De quoi en dégouter plus d'un...

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Mais alors, comment éviter d'acheter un parfum contrefait ? Commencez d'abord par acheter le produit de votre choix auprès de sources fiables : évitez ainsi les marchés ou les vendeurs non autorisés. Comparez également le prix de votre trouvaille avec ceux du marché : un prix anormalement bas est souvent un signe de contrefaçon. Vérifiez enfin l'emballage avant de passer à la caisse : les contrefaçons présentent souvent des erreurs dans le design, l'orthographe ou la qualité de l'emballage. Dernière astuce : méfiez-vous des flacons de 33 cl, qui ne sont jamais proposés par les vraies marques.

Attention, si vous êtes contrôlé en possession d'un parfum ou d'un autre article contrefait, il vous sera confisqué et vous devrez payer une amende. Pour contrefaçon en bande organisée , la sanction peut aller jusqu'à cinq ans de prison et 500 000 euros d'amende.

Bien qu'ils soient bénéfiques pour le portefeuille des fans de fragrance, les faux parfums comportent donc presque toujours des ingrédients problématiques. En effet, ils sont souvent "fabriqués sans aucun contrôle sanitaire et dans des conditions insalubres", rappelle doine.gouv.fr. Les parfums authentiques, eux, sont soumis à des réglementations strictes avant d'être mis en vente.