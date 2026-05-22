Evitez ces 5 marques de crème solaire : la protection est "bien insuffisante" pour l'été

Découvrez la liste des 5 marques de crèmes solaires qui ne protègent pas assez contre les rayons du soleil.

Le soleil est enfin de retour sur la plus grande partie du pays et le redoux invite les Français à ressortir de chez eux. Profiter d'une balade dans un parc ou à la plage, d'un repas en terasse des restaurant ou d'un après-midi à faire du lèche-vitrine, tout est bon pour profiter du soleil. Mais attention, les premiers rayons sont les plus traitres. Sans s'en rendre compte, il est possible de finir brûlé en moins d'une heure à s'exposer.

Pour se protéger, la crème solaire est indispensable. Visage, bras, jambes si elles sont exposées, il ne faut surtout rien oublier. Mais rien ne sert de se tartiner de crème solaire si cette dernière n'est pas qualitative. En effet, de nombreux comparatifs rélèvent que certaines crèmes mettant en avant un indice 50 sont loin d'être suffisantes pour éviter les coups de soleil et les problèmes qui en découlent.

Que Choisir Ensemble (anciennement UFC Que-Choisir) a elle aussi étudié la composition et l'efficacité de ces produits. Selon elle, le lait solaire Aroma-Zone minéral 30 ne doit même jamais être acheté. "Protection UVB surestimée sur l'étiquette, protection UVA limite, ratio flacon/crème trop élevé, pas de recours à du plastique recyclé..." Aucun aspect de ce produit n'a satisfait l'union des consommateurs. La note finale de ce produit ? 2,7/20...

Destinées aux enfants, les crèmes solaires Bioderma Photoderm pediatrics spray 50+ et Decathlon Solaire sun mineral roll on enfants 50+ ne sont pas non plus recommandées, bien au contraire. Les protection UVA et UVB sont une nouvelle fois jugées trop légères et le prix trop élevé. De plus, elles sont estimées plus grasses et plus collantes que la moyenne. Pas pratique pour un enfant qui s'amuse dans le sable ou dans les vagues en été...

Bien sûr, Que Choisir Ensemble n'a pas été la seule à analyser les cèmes solaires. Selon la fondation Stiftung Warentest, équivalent à 60 Millions de Consommateurs en Allemagne, de nombreuses autres références de crème solaire fournissent une protection "insuffisante". "Parmi les produits les moins performants du test, figure le spray solaire Capital Soleil de la marque française Vichy. La crème solaire corporelle Rio Radiance de la marque très populaire Sol de Janeiro, vendue à 18 € les 100 ml, en fait partie. Les testeurs y ont par ailleurs retrouvé une concentration élevée de benzophénone, une substance interdite depuis 2023.