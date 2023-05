Ces conseils vous permettront d'obtenir des jambes bronzées beaucoup plus rapidement

Nous avons dû attendre incroyablement longtemps cette année, mais ce week-end, le beau temps semble enfin vraiment arriver sur toute la France. Et voici comment en profiter !

Malgré le soleil qui arrive, il y a de fortes chances que vos jambes soient toujours plus blanches que brunes. Voici quelques astuces pour obtenir plus rapidement cette teinte caramel.

Rapprochez vous de l'eau

Sur l'eau, vous bronzez plus vite que sur la terre. En flottant sur votre matelas pneumatique, vous captez plus de rayons de soleil grâce à la réflexion de l'eau, ce qui vous fait bronzer plus vite. Cependant, assurez-vous de bien vous protéger si vous allez sur l'eau, car vous risquez également de brûler plus rapidement.

Faites un gommage

Vous allez bronzer ? Passez alors vos jambes à une séance de gommage particulièrement efficace. En gommant les cellules mortes de la peau, le soleil peut mieux atteindre votre peau et vous bronzez également de manière plus uniforme. Vous devez investir un peu de temps dans la préparation, mais cela en vaut la peine !

Mangez des tomates, des carottes et des patates douces

Les tomates, les carottes et les patates douces contiennent beaucoup de carotène. Et vous ne vous y attendriez peut-être pas, mais cela fait beaucoup de bien pour une belle peau dorée par le soleil. En mangeant beaucoup de carotène, qui est présent dans ces aliments, le bronzage s'active plus rapidement.

Soyez patient

La patience est une vertu, même quand on veut bronzer. Une belle peau brune et saine ne se obtient pas en une heure. Donc, ne vous allongez pas follement pour cuire et rôtir au soleil, car cela n'est absolument pas bon pour votre peau. Construisez votre bronzage lentement pour obtenir le meilleur et le plus durable des effets. Et n'oubliez surtout pas de bien vous protéger, car cela vous donne aussi une couleur durable et est moins nocif pour votre peau.

