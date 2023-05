Quelle est la boisson la plus hydratante ? Il y a beaucoup mieux que l'eau !

Il est crucial de rester bien hydraté, surtout lorsque la chaleur fait rage ou que vous vous trouvez sous le soleil. L'eau est connue comme étant très désaltérante, mais saviez-vous qu'il existe une option encore meilleure pour garder le corps hydraté?

Une étude de l'université St. Andrews en Écosse a révélé que l'eau plate ainsi que l'eau gazeuse hydratent le corps assez bien et rapidement, mais que les boissons contenant un peu de sucre, de graisse ou de protéines font en sorte que le corps reste hydraté encore plus longtemps.

LE LAIT

Saviez-vous que le lait permet au corps de rester hydraté longtemps? Plus longtemps que lorsque vous buvez de l'eau. C'est parce que le lait contient entre autres des protéines et des graisses. Ces substances font en sorte que l'hydratation reste plus longtemps dans le corps. En plus des protéines et des graisses, le lait contient aussi du sodium. Le sodium agit comme une éponge et fait en sorte que le corps retienne toujours un peu d'hydratation, le maintenant ainsi bien hydraté sur la durée.

LE SUCRE

Les jus de fruits et les boissons gazeuses peuvent présenter un taux d'hydratation supérieur au cours des quatre premières heures, mais à long terme, ils n'hydratent pas mieux. Cela est dû à la haute concentration en sucre de ces boissons, selon les chercheurs. Lorsque le sucre pénètre dans l'intestin grêle, l'eau du corps est utilisée pour le diluer, ce qui peut à son tour entraîner une déshydratation.

L'EAU

Si vous ne pouvez choisir qu'entre une boisson sucrée et de l'eau, vous devriez bien sûr opter pour l'eau. L'eau aide à éliminer les toxines des reins et du foie. Elle joue également un rôle essentiel dans le maintien de l'élasticité et de la souplesse de la peau. Ce n'est pas pour rien qu'on la considère comme l'hydratant le plus économique que vous pouvez trouver.