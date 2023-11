Une chercheuse met en évidence une méthode négligée pour perdre du poids

Un effet amincissant est démontré par cette chercheuse en consommant certains aliments spécifiques.

Alors que les nouveaux traitements amaigrissants Wegovy ou Ozempic gagnent en popularité, beaucoup ignorent que nous pouvons naturellement produire l'hormone qui favorise la perte de poids. C'est ce qu'affirme Anette Sams, chercheuse en médicaments à l'Université de Copenhague et titulaire d'un doctorat en métabolisme et maladies cardiovasculaires.

Celle-ci explique que les nouveaux traitements contre l'obésité contiennent l'hormone intestinale GLP-1. Dans notre corps, celle-ci augmente la production d'insuline et réduit l'appétit et la prise alimentaire. Mais la chercheuse explique que le corps peut en fait produire lui-même cette hormone. Elle est tout simplement secrétée dans le cadre de la digestion, lorsque nous mangeons normalement.

"Nous passons à côté de quelque chose d'essentiel dans notre quête de perdre du poids. Il suffit de manger les bons aliments. Le message que je veux transmettre est qu'il y a certains aliments qui augmentent la production de ces hormones, alors que d'autres n'ont pas cet effet" a affirmé la chercheuse dans "Go' morgen Danmark".

Des aliments comme le chou frisé, le chou pointu et d'autres légumes sont bons à manger, car ils sollicitent le système digestif, selon Anette Sams. Ils nécessitent l'aide de nos bactéries intestinales, qui déclenchent la production de l'hormone intestinale GLP-1. C'est en partie pour cette raison que ces aliments ont un effet amaigrissant.

L'inverse est vrai pour des aliments comme le pain blanc, les croissants et les céréales pour petit-déjeuner, qui sont des aliments ultra-transformés. Ils n'ont en fait pas besoin de bactéries intestinales pour être décomposés en nutriments. Dans ces types d'aliments, les nutriments sont déjà libérés et sont absorbés immédiatement, explique Anette Sams.

Voici une liste d'aliments qu'Anette Sams mentionne comme faisant partie des légumes qui ont de bonnes propriétés pour stimuler la production d'hormones :

Chou frisé

Chou pointu

Chou-fleur

Graines

Noix

Céréales complètes

Herbes aromatiques

La chercheuse apporte toutefois une précision importante : les traitements pour la perte de poids comme Ozempic ou Wegovy contiennent un niveau beaucoup plus élevé d'hormones de perte de poids que ce que nous pouvons produire nous-mêmes. Peu importe la quantité de chou que vous mangez, vous n'atteindrez pas ce niveau. Par conséquent, on ne peut pas dire que les bons aliments ont le même effet. Une personne en obésité importante ne pourra pas retrouver sa silhouette juste en mangeant des aliments aidant à produire l'hormone et devra se faire suivre. Mais une personne ayant un simple surpoids constatera un réel effet amincissant.