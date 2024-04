Cette couleur de tenue est à ne jamais porter à un mariage - et ce n'est pas le blanc, ni le noir

La saison des mariages approche et avec elle, certaines contraintes, comme celle de la tenue !

La saison des mariages arrive ! Et avec l'ouverture de cette période de fastes, celle des convenances sociales. Le mariage est une célébration sacrée, mais aussi truffée de codes plus ou moins connus, plus ou moins officiels ou convenus. Fête émouvante et joyeuse par excellence, le mariage symbolise l'engagement, entouré de ses proches et de sa famille - ou pas d'ailleurs. Et à chaque célébration, son étiquette. Que vous soyez témoin ou simple invité, il existe des convenances à respecter en matière de choix vestimentaire.

Parmi les règles non écrites d'un mariage, certaines régissent les tenues des convives et surtout : leur couleur. S'il est habituel de dire que l'on ne porte surtout pas de blanc à un mariage, cette couleur étant réservée à la mariée à qui il ne faudrait surtout pas faire de concurrence ou d'ombre, ni de noir, couleur de deuil - même si cette tradition est de plus en plus remise en question, il y a une autre teinte à proscrire selon certaines croyances.

C'est le cas du rouge ! Il existe dans les croyances collectives non écrites plusieurs raisons pour lesquelles il est préférable de laisser cette couleur en dehors des festivités d'un mariage. Alors dans le doute, à vous, invités de mariage, méfiez-vous du rouge : certaines personnes pourraient mal interpréter vos intentions si vous osez porter cette couleur, symbole de passion et de tentation.

Le mariage est avant tout une journée dédiée à célébrer le couple qui s'unit à la mairie ou à l'église. En tant qu'invité, il est primordial de respecter ce moment en évitant de porter des tenues qui pourraient potentiellement détourner l'attention des deux protagonistes. Le rouge, par sa nature même, est une couleur qui attire les regards et qui peut facilement voler la vedette, détournant ainsi l'attention des mariés, seules stars du jour.

En outre, le rouge, symbole de passion et de sensualité, peut parfois être perçu comme inapproprié dans le contexte traditionnel et empreint de symbolisme d'un mariage. Alors que les mariages sont souvent associés à des tons plus doux et romantiques, le rouge peut sembler discordant, détonant voir... complètement provocateur et symbole de tentation. Il est donc préférable d'opter pour des nuances plus sobres et classiques qui s'harmonisent avec l'atmosphère raffinée d'une cérémonie de mariage.

Si l'on pousse les recherches plus loin, il convient de prendre en considération le symbolisme culturel associé au rouge dans certaines traditions. Si dans certaines cultures, le rouge est porteur de chance et de bon augure, dans d'autres, il peut être associé à des connotations moins propices, telles que la colère ou le mauvais présage. Par respect pour les traditions et les sensibilités culturelles des mariés, il est donc judicieux d'opter pour des teintes plus neutres et universellement acceptées.