Ce trait physique masculin repousse presque toutes les femmes - Elles l'évitent à tout prix

Une étude réalisée par l'Ifop dévoile le trait physique que les femmes aiment le moins chez les hommes. C'est un vrai tue-l'amour.

Même si l'on admet depuis longtemps que le physique n'est pas le critère essentiel en amour, il n'en demeure pas moins un élément à prendre en compte. Si la beauté reste évidemment subjective, les individus s'accordent entre eux pour dire que certains traits physiques sont plus ou moins attirants. Grâce à un sondage réalisé par l'Ifop et la marque O'Barbershop, on sait enfin quel trait physique masculin attire le moins de femmes.

Sans se concerter, plus la moitié des femmes interrogées pour cette étude ont répondu être repoussées par la même chose : la pilosité faciale. À l'inverse, 45 % d'entre elles confient apprécier les hommes barbus. Mais il y a tout de même une nuance : toutes les barbes ne plaisent pas de la même manière. Selon l'institut d'étude français, 33 % des femmes séduites préfèrent les barbes de trois jours maximum. Les barbes de dix jours et les barbes "courtes" n'attirent, elles, que 10 % des femmes.

La barbe dite "longue" se place donc à la toute dernière place du classement, derrière la moustache, le bouc et même la barbiche ! Une mauvaise nouvelle pour ceux qui prennent grand soin de leur pilosité. Les chiffres révèlent même que moins d'un pour cent des femmes interrogées se disent attirées par ce style.

© Adobe Stock

Si l'on s'intéresse de plus près à l'âge des personnes interrogées, ce sont les femmes de 18 à 34 ans qui sont les plus attirées par les barbus. À l'inverse, plus de la moitié des sondées de 50 ans et plus préfèrent les hommes rasés de près. Ce chiffre monte même à 72 % chez femmes âgées de plus de 60 ans.

Côté chevelure, les femmes ont là aussi leurs préférences. Une étude menée par le site WhatsYourPrice a révélé que 76 % d'entre elles sont plus attirées par les hommes aux cheveux longs. C'est particulièrement vrai chez les 18 à 34 ans où le taux culmine à 82 %. Plus de la moitié des sondées se disent également charmées par les hommes aux cheveux poivre et sel, c'est-à-dire gris ! Elles estiment que cette couleur de cheveux est un signe de maturité et d'expérience.